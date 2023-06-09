《社論》三星與現代開展“未來汽車”合作……這樣的同盟多多益善. June. 09, 2023 08:15. . 三星電子和現代汽車以車載半導體為媒介攜手合作。三星電子表示，將從2025年起向現代汽車供應負責車載信息娛樂（IVI）的“Exynos”半導體。這是在相當於車輛“大腦”的系統半導體領域開啟了首次合作的大門。這是在半導體和整車市場上各自創造成功神話的兩家企業為搶占未來汽車市場而正式攜手，意義重大。 通過此次合作，兩家公司都為確保未來汽車時代的核心競爭力奠定了基礎。作為無人駕駛汽車的核心，車載半導體市場有望在2029年底增長到1430億美元。該領域的後起之秀三星電子確保了現代汽車這壹大型客戶公司，可以培養事業競爭力。現代汽車也可以通過從半導體設計到生產都可以的三星電子確保穩定的供應網。 過去，韓國代表企業在事業擴張過程中壹直激烈地牽制和競爭。但是在主要企業總裁進行新老交替之後，為了確保未來的發展，正在積極建立戰略合作關系。現代汽車為了應對北美電動汽車的需求，接連決定與美國SK on、LG能源解決方案建立電池合作工廠。三星電子為了時隔10年再次進軍市場的有機發光二極管（OLED）電視事業，與LG顯示器攜手合作，並和Naver壹起制造人工智能半導體。 在美中矛盾和供應網重組的潮流中，世界各國也在企業之間、國家之間的合縱連橫非常活躍。日本由本國代表的企業組成了“半導體夢之隊”，美國英特爾與過去的競爭對手英國ARM簽訂了代工（半導體委托生產）同盟。美國的福特與中國寧德時代聯手等，必要時不惜“與敵人同床共枕”。圍繞全球半導體供應網的重組，想要占據生產優勢的世界主要國家政府的補貼競爭非常激烈。 在這種無限競爭的情況下，如果半導體、未來汽車、電池等尖端產業領域的國內企業齊心協力組建"夢之隊"，將發揮相當大的協同效應。如果想讓這種合作成為成功的典範，就不能讓企業獨自行動。為了研究開發、擴大投資、培養人力等，應該迅速提供法律和制度上的支持。

한국어