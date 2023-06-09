“李健熙收藏品”將於11月訪問紐約. June. 09, 2023 08:15. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 包括“李健熙收藏品”在內的國立現代美術館和三星Leeum美術館收藏的繪畫等30多幅韓國近現代美術作品將從11月開始在世界四大美術館之壹的美國紐約大都會（Met）美術館展出。韓國近現代繪畫展在紐約大都會美術館舉行尚屬首次。 7日（當地時間），紐約大都會美術館表示，將從11月7日至明年10月30日舉行《Lineages：Korean Art at The Met》展覽。為紀念大都會美術館內韓國館開館25周年而舉行的此次展覽中，包括了畫家白南舜的《樂園》，備受期待。《樂園》是已故三星前會長李健熙收藏品“李健熙收藏品”的代表近代美術作品。另外，國立現代美術館和Leeum美術館收藏的徐世玉、金煥基、李宇煥、李承澤畫家的作品也將齊聚壹堂。 大都會美術館收藏了數萬件包含全世界5000年藝術史的作品，被稱為世界四大美術館。企劃此次韓國展的現任Met美術館館長埃莉諾•玄在接受《東亞日報》記者采訪時表示：“光復後，在韓國作家的作品中可以找到往返於韓國、美國、法國之間思考新認同感的痕跡”，說明了將展示會冠以“Lineages（血統）”的理由。其意義在於，囊括在日本帝國主義侵略、戰爭、新文物等動蕩時期創造新傳統並延續這壹傳統的韓國近現代美術。美術館方面計劃以“線、人、場所、物件”等4個主題組成此次展覽。 大都會美術館韓國館於1998年在韓國交流財團的贊助和三星文化財團的運營資金支援下開館。與具有壓倒性規模的中國館和收藏品較多的日本館相比，規模較小，而且以古代美術為中心進行展示，因此提出了豐富多彩的展示的必要性。玄館長表示：“這將成為向紐約遊客展示多種韓國美術面貌的機會。” 雖然韓國美術的存在感比K-POP和K-古典音樂少，但最近在美國美術界的相關展示呈增加趨勢。代表紐約的另壹家美術館--紐約古根海姆美術館將於9月1日至明年1月7日舉行“20世紀60年代至70年代韓國實驗美術展”。

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