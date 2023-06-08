三星電子：“將在首爾舉辦‘Galaxy Unpack’，向全世界突顯折疊式手機鼻祖印象”. June. 08, 2023 09:00. by 郭道英 now@donga.com. “將把‘折疊式手機數三星’這壹公式大勢化。” 三星電子7日表示，將首次在韓國舉行新產品公開活動“Galaxy Unpack（蓋樂世揭秘）”。7月底，三星電子將在首爾江南區COEX（會展中心）舉行公開新折疊式系列“Galaxy Z Flip·Fol誒 5”產品的揭秘活動。 三星電子表示：“計劃在國內公開折疊式新產品，讓全世界切實感受到作為折疊式鼻祖的自豪感。” “Galaxy Unpack”於2010年3月在美國拉斯維加斯公開了“Galaxy S”系列的第壹款手機，此前壹直在美國紐約和舊金山、英國倫敦、德國柏林、西班牙巴塞羅那等全球主要城市舉行。受新冠疫情的影響，去年8月，“Galaxy Z Flip·Fol誒 4”的揭秘活動在紐約曼哈頓，以線上線下方式同時舉行。 在韓國內首次舉行揭秘活動的背景，是折疊式智能手機在國內的突出銷售比重，以及最近韓流文化的成長等。據市場調研機構Counterpoint Research透露，以去年為基準，韓國所有智能手機中折疊式智能手機的銷售比重為13.6%，在全世界使用折疊式手機的比重占壓倒性優勢。

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