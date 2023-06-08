專欄：就像母親的愛壹樣. June. 08, 2023 09:02. . 如果說拉斐爾制作了描繪聖母和嬰兒耶穌的聖母像規範，那麽受到他影響的薩索費拉托則以獨立的聖母肖像畫在基督教美術史上留下了濃墨重彩的壹筆。英國倫敦國家畫廊引以為豪的《祈禱的聖母》（1640~1650年•照片）就是他的代表作。 薩索費拉托1609年出生於意大利馬爾凱的薩索費拉托村。他的原名是喬瓦尼•巴蒂斯塔•薩爾維達，但他以出生地的名字活動。從21歲開始為修道院畫祭壇畫的他尤其擅長畫聖母肖像畫，因此人氣很高。瑪麗亞必須徹底地理想化，因為她是耶穌的母親。絕對不能被看成是平凡的鄰家女人。薩索費拉托描繪了聖母在深夜裏祈禱的樣子。幹凈無瑕的皮膚、溫和的眼神、溫柔的雙手、優雅的服裝和姿態等，塑造了獻身而又理想的“天上女人”形象。 站在畫成實物大小的這幅畫前，聖母就像在我們面前祈禱壹樣。畫家將聖母的服裝描繪得既真實又突出，這與單純、漆黑的背景形成鮮明對比。顏色限制為白色、紅色、藍色三種。其中，受光披風的強烈的藍色壓倒了我們的視線。被稱為“群青（ultramarine）”的這個顏色是藍色中最棒、最珍貴的顏料。進口從阿富汗礦山開采出來的青金石後磨碎而成的群青因其鮮明的顏色而深受畫家們的喜愛。但是其價格像黃金壹樣貴，正如聖母的衣服壹樣，只限定於畫中最重要的部分使用。 只要保存的好，群青就是永久性的顏料。信任和順從、獻身和愛等象征聖母的這些單詞在基督教中也是永遠不變的價值。畫中的聖母背對著黑暗的世界，永遠為我們祈禱。就像群青壹樣強烈，像母親的愛壹樣濃烈。17世紀的畫作仍然受到人們的喜愛，是不是也是因為其所傳遞的安慰信息呢？

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