尹錫悅：“韓美升級為核基礎同盟……構築銅墻鐵壁般的安保態勢”. June. 07, 2023 08:16. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統6日在顯忠日追悼詞中表示，“大韓民國站在對抗共產極權主義勢力、守護自由的人們的犧牲和獻身之上”，表達了禮遇韓國戰爭陣亡者、警察、消防官等為國民獻身的國家英雄們的意誌。尹錫悅還表示，“《華盛頓宣言》使韓美同盟升級為‘核基礎同盟’”，強調了以強有力的韓美同盟為基礎的安保。 尹錫悅當天出席了在首爾市銅雀區國立首爾顯忠院舉行的顯忠日追悼儀式。他表示：“朝鮮正在提高核和導彈能力，把使用核武器法制化。我和美國總統拜登4月共同發表了劃時代地強化美國核資產延伸威懾執行力的《華盛頓宣言》。”他還強調：“政府和軍隊將以比任何時候都強大的韓美同盟為基礎，構築銅墻鐵壁般的安保態勢，守護國民的生命和安全。” 韓國國家報勛部為紀念尚未回到家人懷抱的12.1879萬名韓國戰爭陣亡者制作了“121879太極旗徽章”。尹錫悅佩戴這壹徽章，與韓國戰爭陣亡者、軍人、警察、海警、消防等身穿制服的英雄的遺屬壹起進入了首爾顯忠院。總統室解釋說：“這表達了政府最高禮遇為國獻身的英雄遺屬的意誌。” 尹錫悅在追悼詞中多次提到了“英雄、自由”（8次）、“記憶”（6次）、“犧牲”（5次）、“禮遇、獻身”（4次）等詞語。他表示：“國家的品格取決於國家如何記住誰。大韓民國是國民當家作主的國家，它站在為建設自由民主國家而獻身於獨立和建國的人們、對抗共產極權主義勢力守護自由的人們的犧牲和獻身之上。”尹錫悅繼去年之後，在今年的顯忠日追悼詞中再次把韓國戰爭定性為“共產勢力侵略”。 尹錫悅當天親自向朴賢民預備役下士等5名天安艦幸存官兵頒發了國家功勞證。大法院院長金明洙、監查院院長崔載海、副總理兼企劃財政部長秋慶鎬等國務委員，聯合參謀本部議長金承謙等軍隊要職人員，光復會會長李鐘贊等中央報勛團體負責人、國民力量黨代表（黨首）金起炫和共同民主黨代表（黨首）李在明等7000多人參加了追悼儀式。

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