因為生活的期待而閃耀的20歲……如果被判處10年時限的話. June. 06, 2023 07:59. by 崔智善 aurinko@donga.com. “電影不是被宣判時限的主人公經過10年逐漸等死的故事，而是生活在那段時間裏的故事。希望觀眾在觀看這部作品後能夠長時間留在心中。”（演員阪口健太郎） 20歲。比起活著的日子，更應該對往後的日子充滿期待的年齡，如果被宣判以後的人生只有10年的話，會以怎樣的心情生活呢？日本電影《余命十年The Last 10 Years》於上月24日上映，該片講述了壹位沒有多少時限的少女和失去對生活意誌的男人偶然相遇並相愛後領悟到人生意義的故事。在韓國粉絲層較厚的主演阪口健太郎（飾演真部和人）和小松菜奈（飾演高林茉莉）5日來到韓國，在首爾龍山區CGV龍山IPARK購物中心舉行了記者見面會。 當天，小松菜奈表示：“韓國觀眾非常熱情、坦率。在舞臺問候時反應熱烈，我感到很高興，也很感謝。”阪口健太郎也表示：“很緊張韓國觀眾會如何看待電影，但能感受到（觀眾的）能量。大家都很享受，所以很幸福。” 《余命十年》是根據因疑難雜癥去世的小阪流加寫的同名暢銷小說改編的作品。小阪作家與電影中的高林茉莉壹樣患有肺動脈高血壓，在編輯小說的2017年去世，年僅39歲。電影是小阪作家對人生的贊歌，也是她留下的最後壹條信息，讓人反復思考什麽是生活。 因此制作組更加用真心制作了電影。據說，電影中的高林茉莉與病魔作鬥爭的筆記本原封不動地再現了小阪作家的筆記本，劇本中反映了作者從家人那裏聽到的小故事。電影為了美麗地展現日本四季和兩位主人公生存的樣子，歷時1年拍攝。 小松菜奈說：“我去了作家的故鄉，見到了（她的）家人，並參拜了墓地。這是壹部飽含敬意和愛、以熾熱的心制作的電影。”她在電影結束後表示：“感覺燃燒了壹切，心裏有種空落落的感覺”，“希望這部電影能成為觀眾們思考自己的人生、與周圍的人之間的愛的電影。”

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