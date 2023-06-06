世界最強男子跆拳道，韓國奪得世錦賽綜合冠軍4連冠. June. 06, 2023 07:59. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國男子跆拳道再次確認了世界最強實力。5日，在阿塞拜疆巴庫結束的2023世界跆拳道錦標賽上，韓國連續4次獲得綜合冠軍 韓國隊在大賽第壹天即上月30日，以男子68公斤級陳浩俊（21歲•水原市廳）的銀牌開始圍獵獎牌。自上月31日男子58公斤級的裴俊書（23歲•江華郡廳）為韓國代表團奪得首枚金牌後，男子87公斤級的姜尚賢（21歲•韓國體育大學）、男子54公斤級的朴泰俊（19歲•慶熙大學•照片）接連摘得金牌。韓國男子隊在本屆世錦賽上共獲得3枚金牌、1枚銀牌，總分410分，自2017年茂朱世錦賽以後連續4次登上綜合排名第壹的位置。男子隊自1973年大會創立以來，除了2屆之外，共獲得了24次綜合冠軍。 朴泰俊在世界錦標賽上首次亮相，展現了激烈的打擊戰，被選為本屆大賽男子最優秀選手（MVP）。作為代表隊教練加入此次大賽，帶領韓國隊獲得綜合冠軍的水原市廳教練安洪燁獲得了最佳教練獎。 相反，韓國女子隊在8個級別中未能獲得壹枚獎牌。韓國女隊在世錦賽上未能獲得壹枚獎牌，是自1987年在巴塞羅那（西班牙）開始女子組比賽後36年來第壹次。這也是繼2009年哥本哈根世錦賽（冠軍中國隊）、去年的瓜達拉哈拉世錦賽（冠軍墨西哥隊）之後，韓國第三次失去女子組綜合冠軍。韓國女隊在世錦賽上共獲得過16次綜合冠軍。 在明年巴黎奧運會之前，以前哨戰性質舉行的此次世錦賽上，“新老交替”尤為突出。男女各8個級別共產生64名獎牌得主（銅牌2名），其中超過壹半的35名（54%）獲得了個人首枚獎牌。在16名金牌得主中，有9人也是個人第壹枚金牌。韓國男隊的裴俊書、姜尚賢、朴泰俊都獲得了世錦賽個人首枚金牌，他們的平均年齡只有21歲。 下屆世界錦標賽將於2025年在中國無錫舉行。

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