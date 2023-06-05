四分之壹家庭飼養寵物……月均支出15萬韓元. June. 05, 2023 07:46. by 姜宇錫記者 wskang@donga.com. 調查顯示，每四個家庭中就有壹個家庭飼養寵物，寵物養育費平均每月約為15萬韓元。 KB金融控股經營研究所4日發布的《2023韓國寵物報告》顯示，以去年年末為基準，寵物家庭為552萬戶，比2年前增加了約2.8%。這相當於全體家庭的25.7%。研究所以全國2000名20歲以上69歲以下男女為對象進行的問卷調查和統計廳人口住宅總調查為基礎，發表了報告。 寵物養育費每月平均約為15.4萬韓元，比2021年（14萬韓元）增加了1.4萬韓元。按動物分類，寵物狗每月花費14.8萬韓元，寵物貓每月花費13.6萬韓元。在養育費中占最大比重的是飼料費（31.7%），其次是零食費（19.1%）、排便墊等日用品（12.7%）、美容費（10.5%）等。最近兩年間（2021年-2022年）為寵物支出過治療費的家庭占全體的73.4%，平均支出為78.7萬韓元。 此外，為飼養寵物而單獨設立資金的家庭僅占全體的21.5%。特別是加入寵物保險的家庭只有11.9%。由於月保險費負擔過重，保障範圍狹窄，很多家庭明知有寵物保險，也不願意加入。 據調查，寵物家庭較多飼養的寵物狗品種中，前兩位分別是馬爾濟斯犬（25.9%）和泰迪犬（21.4%）。寵物貓偏好度依次為“韓國短毛”（62.1%）、“波斯貓”（15.0%）、“俄羅斯藍貓”（11.9%）等。

한국어