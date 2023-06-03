“必須尋找到底的12.1879萬名6•25參戰勇士戰死者”. June. 03, 2023 08:22. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 國家報勛處2日表示，為迎接預定於5日成立的國家報勛部和停戰協定70周年，將展開國軍戰士記憶活動“必須尋找到底的12.1879萬面太極旗”。 報勛處以去年年末為基準，制作了象征還沒有回到家人懷抱的12.1879萬名6•25戰爭參戰國軍戰死者的1~121879號固有號碼的太極旗徽章，發放給希望參加活動的國民。太極旗徽章的設計是著眼於6•25戰爭參戰勇士戰死者身上塗抹的太極旗形象而誕生的。 報勛處表：“其宗旨是，不忘為國家獻身的英雄，記住並負責最後壹位，並在日常生活中體現超越理念和世代的報勛的真正意義。”用於活動的各種紀念品是以至今還埋在山野的眾多國軍戰死者寫給國民的信的形式制作的。 該活動於2020年5月由光雲大學公共溝通研究所首次發起。光雲大學學生自發地在光化門壹帶向市民贈送了研究所制作的太極旗徽章等，以紀念6•25參戰勇士的犧牲。此後，NH農協、GS零售贊助並擴散，隨著今年報勛部的成立，再次啟動了。 作為活動的壹環，職業棒球選手們計劃在顯忠日的周中三連戰（6月6日~8日）期間，在帽子上貼上太極旗圖案參加比賽。韓國職業足球聯盟（K聯賽）決定，在本月壹個月內將參加比賽的各球隊的隊長袖標設計成太極旗，並參與此次活動。 報勛處相關人士表示：“將像英聯邦國家的報勛象征‘罌粟花’壹樣，通過在日常生活中可以親身體驗的各種活動，將‘必須尋找到底的太極旗’發展成為大韓民國代表性的報勛象征。”報勛處還表示，在每年護國報勛月之際，通過挖掘國軍陣亡者遺骸，減少“必須尋找到底的太極旗”數量，其結果也將持續與國民進行共享溝通。

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