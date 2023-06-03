韓國政府單方面制裁“竊取衛星技術”的朝鮮黑客組織“金淑姬”. June. 03, 2023 08:24. by 申나리 journari@donga.com. 韓國政府2日把參與奪取人造衛星和宇宙開發技術的朝鮮偵察總局下屬的黑客組織“金淑姬”（音）指定為單獨制裁對象。韓國在朝鮮發射搭載軍事偵察衛星“萬裏睛-1號”的新型火箭“千裏馬-1”型兩天後采取這壹措施，似乎是對朝鮮發射衛星的警告。韓美兩國政府聯合發布保安警告，表示“金淑姬正在利用人與人之間的信任、社會關系獲取秘密信息”，囑咐大家註意。 韓國外交部當天表示：“包括金淑姬在內的朝鮮黑客組織以全世界為對象，竊取了武器開發及人造衛星、宇宙相關尖端技術，直接、間接參與了衛星開發。” “金淑姬”10多年來壹直對世界各國進行網絡攻擊。政府確認是“金淑姬”所為的對韓網絡攻擊共4起，包括：2014年泄露韓國水力原子能文件、2016年冒充國家安保室、去年冒充政府機關、記者、國會議員室的郵件事件和2021年7月入侵首爾大學醫院7000多名患者的個人信息等。 此次措施是自尹錫悅政府上臺以來的第八次對朝單獨制裁，也是第四次網絡領域單獨制裁。

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