若無其事的炫耀. June. 02, 2023 07:55. . 80歲的老人娶了18歲的年輕小妾，裝模作樣地逗樂兒。我八十歲妻子十八歲，妻子尚還年輕我已白發鬢鬢。我的年齡顛倒過來與妻子同齡，中間只隔了六十歲（“我年八十卿十八，卿是紅顏我白發。與卿顛倒本同庚，只隔中間壹花甲。”）。這樣的詩被稱為“打油詩”。比起文學性，詼諧和諷刺的味道更濃厚，具有給生活註入光澤的效果。雖然詩的感懷比較少，但這是親密關系之間開玩笑的壹種即興詩。恰好在場的蘇東坡對老人詭秘、若無其事的炫耀行為發揮出了禮貌的詼諧氣質，進行了回應。 “十八新娘八十郎，蒼蒼白發對紅妝。鴛鴦被裏成雙夜，壹樹梨花壓海棠。”（《戲贈張先》）八十歲的老翁娶了十八歲的新娘，滿頭白發蒼蒼與新娘漂亮的紅妝形成鮮明的對比。洞房花燭夜之時，兩人就像白色的梨花和粉色的海棠在壹塊。兩首詩共同以白色和紅色表現出了老少之間的差別。但是，壹方是通過其差別性展現了堂堂正正的自豪感，而另壹方則隱秘地諷刺差別的不當或魯莽，這壹點形成了鮮明的對比。 事實上蘇東坡是比張先小47歲的後輩。雖然張先要比蘇軾的父親蘇旬年長20歲，但兩人灑脫詼諧的性格相通，因此可以說是“忘年之交”。特別是張先是打下宋代代表性文學“詞”基礎的人物。兩人相處得沒有隔閡，東坡尊崇張先是“教會我創作和啟迪我的恩師”。

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