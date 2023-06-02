朝鮮衛星發射運載火箭“大腦袋”……同時發射多顆偵察衛星. June. 02, 2023 07:56. by 孫孝周記者、軍事記者 尹相虎 hjson@donga.com,ysh1105@donga.com. 經確認，朝鮮5月31日發射衛星失敗的運載工具“千裏馬-1”型與2016年2月發射衛星的“光明星”相比，衛星搭載部明顯增大。有分析認為，朝鮮是想壹次性發射多顆旨在集中監視韓美關系的軍事偵察衛星。由三級構成的火箭總長度也比“光明星”稍長。據悉，該火箭搭載了用於2-4枚洲際導彈的發動機“白頭山”發動機。韓國軍方在前壹天分離壹級火箭後墜落的殘骸中找到了包含二級火箭的機身，目前正試圖打撈。 朝鮮1日通過朝鮮中央通訊社公開的前壹天發射照片中，“千裏馬-1”型的外觀與“光明星”截然不同。“光明星”的直徑從壹級到三級明顯變窄，火箭最上端的衛星搭載部是最小的結構。相反，此次壹直到三級火箭，直徑也沒有明顯的變化，只有衛星搭載部分以“大腦袋”形態增大。前韓國航空宇宙研究院院長金承祚（音）表示：“看起來，因為是實戰用衛星，衛星的大小變大了。也有可能是為了同時搭載多顆衛星，加大了尺寸。” 綜合韓國軍方和專家的分析，可以推測“千裏馬-1”型的總長度超過30米。“光明星”在29米左右。據分析，這是為了在運載工具上加載更重的衛星，而擴大了長度等整體規模。據悉，發動機與使用4枚準中程“蘆洞”導彈發動機的“光明星”不同，安裝了液體燃料“白頭山”發動機，提高了推力。“白頭山”發動機是通過多次試射、性能得到檢驗的“火星-17”型等洲際導彈用發動機。 韓國軍方在前壹天運載火箭墜落的全北群山市於青島以西200多公裏海上，首先發現了包括二級火箭在內的15米長的火箭機身，已連續兩天展開打撈工作。軍方在打撈行動中投入了“統營”艦、“光陽”艦等艦艇和海軍海難救助隊等。 據悉，該巨大的機身長度超過發射體長度的壹半，前壹天浮出水面，但截至1日已沈入75米以下的海底。據推測，包括壹級機身在內的三級機身、衛星搭載部、衛星等可能全部墜落在該海域。韓國軍方認為，如果成功找到並打撈出所有殘骸，將成為確認事實上是洲際導彈的朝鮮衛星發射工具的技術力、性能等的決定性證據。

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