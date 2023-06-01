阿拉丁電子書遭黑客攻擊，《柏青哥》、《保健教師安恩英》等遭泄露. June. 01, 2023 07:35. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 李敏真的長篇小說《柏青哥》（2022年•Influential•照片）和鄭世朗的長篇小說《保健教師安恩英》（2015年•民音社）、鄭有貞的長篇小說《射向我的心臟》（2009年•銀杏樹）…… 31日，出版界暢銷書因最近網上書店阿拉丁電子書（e-book）遭到黑客攻擊而大量外泄。本報獲取了因黑客入侵而泄露的5000多冊阿拉丁電子書文件中的《柏青哥》等部分文件，進行分析的結果顯示，無需經過任何程序，數百頁的書籍全文都可以通過電子書查看器直接閱讀。本報收到了調查此次事件的韓國著作權保護院發送給受害出版社的文件。泄露的書籍不適用保安裝置“數字著作權管理（DRM）”技術，而是以可以直接查看內容的“開放型自由電子書標準（Epub）”形式制作而成。 對確認外泄的5000多冊全部目錄進行分析的結果顯示，文學村和民音社、創批社等國內著名出版社的暢銷書占多數。據分析，受害出版社超過500家。 上個月19日，社交網絡服務（SNS）Telegram聊天室上傳了主張“從阿拉丁搶走了100萬冊電子書”，並要求阿拉丁方面提供價值35億韓元的比特幣的文章和5000多冊電子書文件。當時聊天室裏有3200人，因此推測泄露的文件正在進壹步擴散。警方正在調查準確的受害規模等。 阿拉丁方面表示：“損失規模尚未得到確認。”但有人擔心，由於電子書可以無限復制，因此次事件可能會使出版產業遭受巨大打擊。預計訴訟也將接踵而至。大韓出版文化協會和韓國出版人會議正在從受害出版社那裏獲得法律應對委任狀。韓國出版人會議會長李光浩（音）表示：“今後很有可能以阿拉丁為對象出現補償問題。”

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