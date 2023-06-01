美國SVB“超高速破產”，對韓國也發出了金融穩定早期警報. June. 01, 2023 07:36. by 金道炯, 朴熙昌 dodo@donga.com,ramblas@donga.com. “美國矽谷銀行（SVB）的破產也給韓國帶來了‘早期警報（early warning）’，這壹點值得銘記。” 在31日舉行的“2023東亞國際金融論壇”上，作為主題演講者出席的芝加哥大學經營研究生院教授道格拉斯•戴蒙德強調說：“在像現在這樣因急劇上調利率而引發的危機局面下，確保金融穩定性比什麽都重要。” 戴蒙德教授是查明恐怖引發恐怖的“銀行擠兌”（大規模提款）機制的世界級學者，去年獲得了諾貝爾經濟學獎。對於3月份美國SVB的破產，他指出：“這是監督當局沒有用實際價值評價SVB賬簿上的資產，也沒有根據虧損進行資本擴充的結果。” 作為對韓國金融的建議，他強調表示：“銀行以多元化的資產為基礎，維持健全性的規制和監督很重要”，“應該以SVB事件為鏡子，準備安全裝置，必要時也要擴充資本和減少股息。” 《銀行4.0》的作者兼未來學家、網絡銀行創始人布雷特•金就2050年銀行的面貌預測說：“隨著以人工智能（AI）為基礎的智能銀行的普及，銀行業務的大部分將實現自動化。” 當天出席論壇並讀賀詞的副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬也表示：“金融穩定是壹切的基礎”，“在實時監控急劇變化的國內外金融市場的同時，將利用目前剩余的40萬億韓元左右的市場穩定措施財源，積極應對變動性。”東亞日報和頻道A到今年為止已經舉辦了第11屆的此次論壇，以“超高速銀行破產時代，金融的新作用和解決方法”為主題，在首爾中區樂天酒店舉行。

한국어