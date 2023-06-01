朝鮮偵察衛星二級火箭未能點火，10多分鐘後墜毀西部海域……“存在技術缺陷的可能性”. June. 01, 2023 07:36. by 軍事記者尹相虎、孫孝周記者、高道藝記者 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com，yeah@donga.com. 朝鮮5月31日在平安北道鐵山郡東倉裏西海衛星發射場發射的偽裝成“宇宙運載火箭”的遠程彈道導彈墜落在全羅北道群山市於青島以西200多公裏的海上。這裏距離發射地點直線距離約400公裏，是西部海域韓中暫定措施水域。據悉，當初朝鮮向日本海上保安廳和國際海事組織通報的壹級推進器預計墜落區域（忠清南道大川港西南方向最遠300公裏處）也未能到達。 從東倉裏到二級推進器預計墜落區域（菲律賓東海）的3100多公裏（直線距離）飛行區間，最多只飛行了八分之壹左右。這是朝鮮繼2016年2月發射“光明星四號”後，時隔7年再次發射衛星，也是自2012年4月“光明星三號”發射失敗後，時隔11年再次發生衛星發射失敗的事例。 ● “發射程序快速推進，二級推進器發動機出現故障” 當天上午6點29分（韓軍聯合參謀本部發布時間，朝鮮發布時間為6點27分），搭載“壹號軍事偵察衛星”發射的朝鮮運載火箭在10多分鐘後的6點40分左右墜落在了西部海域。從朝鮮宣布的“壹級分離後因二級發動機的啟動不正常、喪失推進力而墜落”來看，壹級推進器的燃燒及分離後二級推進器發動機出現故障、點火失敗，被認為是失敗的原因。由此看來，運載火箭的推力急劇下降，在無法控制的飛行過程中墜落到了海上。 前韓國航空宇宙研究院院長趙光來（音）表示：“據推測，由於二級推進器的啟動器和渦輪泵等出現問題，燃料和氧化劑無法正常供給發動機。”液體燃料推進器的發動機經過“啟動啟動器→啟動渦輪泵→燃料和氧化劑流入發動機→註入點火劑”的程序，在初期階段可能發生了故障。此外，推進器的眾多閥門中的壹部分也有可能引發了問題。 韓國航空大學教授張永根（音）分析說：“據推測，這是新發動機未能進行充分的地面燃燒試驗的結果。”從朝鮮“新型發動機的可信性和安全性低下”的發言中可以看出，朝鮮很有可能是在性能檢驗不完善的情況下強行實施此次發射。 從朝鮮提及“燃料特性不穩定”這壹點來看，朝鮮為了發揮更強的推力，將原先的火箭燃料和成分配比進行不同的調整，也有可能是失敗的原因。分析認為，朝鮮最終將“火星-15·17”型洲際彈道導彈中使用的白頭山發動機改良而成的液體燃料發動機發射衛星，結果暴露出了技術上的缺陷。 韓國軍方相關人士表示：“此次發射的（發射程序）比過去更快壹些。”分析認為，直到最近，通過東倉裏發射場的改建和擴建，最大限度地隱藏衛星體組裝、搭載運載火箭、豎立發射臺等發射過程，同時還要避開韓美的監視網，因此縮短了程序，這有可能成為失敗的原因。 ● 韓國軍方迅速找到殘骸……查明朝鮮洲際導彈技術受關註 韓國軍方在朝鮮發射宇宙運載火箭1小時40多分鐘後的上午8時5分左右，在於青島以西200公裏海上收集了被推測為是壹級和二級推進器連接段的圓筒形殘骸。韓國軍方人士表示：“從朝鮮向日本海上保安廳通報發射消息後（29日）起，就把水上救助艦‘統營艦’等艦艇派往壹級推進器預計墜落海域待命。” 打撈上來的殘骸表面清楚地標有“檢查門13（組裝件）”的紅色韓文。“檢查門”是指在發射準備過程中，技術人員等以檢查機身內部為目的的開關門。從外形上看，這與2012年4月收集的“銀河3號”壹級推進器殘骸（氧化劑罐）相似。軍方表示，將通過精密分析查明真相。 軍方認為，壹級和二級推進器等可能全部墜落在相關水域，正在致力於追加打撈工作。因為如果全部回收推進器，有可能成為查明朝鮮洲際導彈技術能力的“關鍵證據”。韓國軍方在2012年4月收集了發射失敗的“銀河3號”的壹級推進器殘骸等，經過國內外專家的精密分析後得出結論，朝鮮具備了能夠飛行1萬公裏以上的洲際導彈的自主開發技術。韓國軍方相關人士表示：“如果連偵察衛星都收集起來，就能掌握朝鮮衛星技術的真面目。”

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