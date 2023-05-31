奪冠獎金高達48億韓元……高爾夫世界排名前五的明星悉數出擊. May. 31, 2023 07:52. by 李憲宰 uni@donga.com. 美國職業高爾夫（PGA）巡回賽特級比賽之壹的“紀念高球賽”將從6月1日開始在美國俄亥俄州都柏林的穆菲爾德山莊高爾夫俱樂部（72桿）舉行，比賽為期4天。由包括18次大滿貫賽事在內，在PGA巡回賽上取得73勝的“高爾夫傳說”傑克•尼克勞斯（83歲）主辦的該大賽，從今年開始被指定為特級賽事，總獎金為2000萬美元（約265億韓元），冠軍獎金為360萬美元（約47.7億韓元）。 為了配合特級賽事的定位，世界排名前5位的選手將全部參賽。截至29日，世界排名前五位的分別是斯科蒂•舍夫勒（美國）、瓊•拉姆（西班牙）、羅裏•麥克羅伊（北愛爾蘭）、帕特裏克•坎特利（美國）、贊德•謝奧菲勒（美國）。 PGA巡回賽公布了預測此次大賽冠軍候選人的力量排名，並把2020年大賽冠軍得主拉姆排在了力量排名第壹位。拉姆僅在本賽季就取得了4場勝利，目前聯邦快遞杯積分排名第壹。拉姆在2021年的比賽中，到第3輪為止，領先排在並列第2位的選手6桿，優勢巨大，很有可能實現大賽2連冠，但由於在第3輪之後被確診感染新型冠狀病毒而被隔離，所以衛冕告吹。當年，坎特利獲得冠軍，繼2019年之後，第二次登上了大賽的冠軍寶座。而在去年的比賽中，以4桿優勢戰勝艾倫•懷斯（美國）奪冠的比利•霍雪爾（美國）將參加衛冕戰。 韓國選手方面，任成宰、金時元、金柱亨、李京勛、金成賢、安秉勛、崔京周將參賽。7名韓國選手中世界排名最高的任成宰（第19位）在本月中旬的韓國職業高爾夫（KPGA）韓國巡回賽友利金融錦標賽上逆轉5桿劣勢反敗為勝，但在回到PGA巡回賽後連續兩場比賽未過晉級線（無法出戰後兩輪）。PGA巡回賽將任成宰提升至力量排名第15位，並評價說，“現在值得期待恢復。”任成宰在去年的比賽中排在並列第10位。金時元的力量排名為第12位。 主要參加今年常青巡回賽PGA巡回賽冠軍賽的“老大哥”崔京周將挑戰本賽季正規巡回賽首場過線晉級。他在1月的索尼公開賽和3月的波多黎各公開賽上均未過晉級線。崔京周是2007年紀念高球賽的冠軍得主。

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