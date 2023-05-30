“進入我日常生活的博物館文物”……MZ壹代掀起“Hip Tradition”熱潮. May. 30, 2023 07:52. by 李素研記者 always99@donga.com. 在著名化妝品和雜貨品牌林立的百貨商店正中央設立了“小博物館”。截止到下月4日，在首爾中區樂天百貨商店總店地下1層COSMONERGY廣場出入口，國立博物館文化財團的文化遺產商品品牌“MU：DS”的快閃店將開門營業。132平方米左右的賣場貨架上擺滿了國寶半跏思惟像、仿照朝鮮白瓷的小模型、用新羅土偶（用泥土制作的人或動物像）裝飾的玻璃杯等10個品種的26種文化遺產商品。這是百貨商店首次推出重新詮釋傳統文物的博物館商品。 最近，以傳統文化遺產為基礎的設計商品大受歡迎等，掀起了“Hip Tradition”熱潮。Hip Tradition是指在我們的傳統中加入MZ壹代（千喜年+Z壹代）特有的嘻哈感性，創造新的趨勢。文化遺產企劃商品並不是停留在遊客的紀念品上，而是玻璃杯、手表、化妝包、雨傘、手機殼等日常生活中的商品。 據包括國立中央博物館在內，以全國國立博物館收藏的文化遺產為主題企劃並銷售商品的國立博物館文化財團透露，文化遺產商品銷售額從2020年的38億韓元、2021年的66億韓元猛增至去年的117億韓元。去年的銷售額是2011年財團成立以來的最高額。最近財團推出的螺鈿基礎模樣的無線充電器和高麗青瓷圖案電子設備外殼壹上市就銷售壹空，人氣非常高。 國立博物館文化財團10多年來壹直以民間企業為對象征集文化遺產商品企劃創意，今年上半年（1~6月）154家企業共推出了798種商品。國立博物館文化財團商品企劃組組長金美京（音）表示：“這是過去10多年間參展規模中歷屆最大的壹次”，“‘半跏思惟像小模型’等文化遺產企劃商品成為暢銷商品，因此新進設計師們的參與正在增加。” 西原大學廣告宣傳系教授金炳熙就Hip Tradition熱潮表示：“對文化感興趣的2030壹代不會只停留在博物館裏看展覽”，“希望積極將藝術作品帶入我的房間享受。”前慶州大學文化遺產系教授鄭炳模分析稱，“在日常生活中也能接觸到之前只能在博物館看到的與文化遺產相關的商品，這對二三十歲的人來說具有意義”，“文化遺產小模型與高價美術作品相比，價格相對低廉，因此感覺更有魅力。”

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