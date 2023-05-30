經歷兩個加洞的血戰贏得勝利，格裏洛時隔7年7個月迎來“醉人的吻”. May. 30, 2023 07:53. by 姜泓求 windup@donga.com. 埃米利亞諾•格裏洛（31歲•阿根廷）時隔7年零7個月再次獲得了美國職業高爾夫（PGA）巡回賽的第2個冠軍。 29日，在美國得克薩斯州沃斯堡的殖民地鄉村俱樂部（70桿）舉行的PGA巡回賽嘉信挑戰賽最後壹輪第4輪比賽上，格裏洛抓下6支小鳥球，吞下2個柏忌和1個雙柏忌，減少了2桿，最終合計低於標準桿8桿，共272桿。與亞當•申克（31歲•美國）同桿的格裏洛經過兩個加洞的鏖戰最終獲勝，獲得了156.6萬美元（約20.8億韓元）的冠軍獎金。自2015年10月登上弗萊斯公開賽冠軍寶座後，時隔7年零7個月再次捧起冠軍獎杯的格裏洛，取得了個人巡回賽第2個冠軍。格裏洛是2015~2016賽季巡回賽新人王。 截止到第3輪比賽，以4桿之差排在並列第4位的格裏洛，到當天17號洞（4桿）為止減少了4桿，以2桿優勢排在首位。但是在最後的18號洞（4桿）開球掉到卡丁車道路上的小溪中，漂流了約50碼（約45米），最終掉入了禁區。受到罰桿後以雙柏忌結束該洞的格裏洛與尚未結束比賽的申克、哈利•霍爾（26歲•英格蘭）的桿數相同，面臨被逆轉的危機。申克在18號洞未能減少桿數，而霍爾則在該洞吞下柏忌，無緣進入延長賽。 在18號洞進行的第1輪延長賽上，格裏洛和申克都擊出了標準桿。在16號洞（3桿）舉行的第2輪延長賽上，格裏洛抓住小鳥，捧起了冠軍獎杯。在2015年弗萊斯網公開賽奪冠當時，格裏輪在第二輪延長賽中擊敗了凱文•納（羅相昱•40歲），他在延長賽上取得了兩場巡回賽冠軍。格裏洛在賽後表示，“第二次奪冠確實比第壹次奪冠還要困難。雖然（冠軍空白期）很長，但也有相應的價值。”格裏洛通過此次奪冠，將個人世界排名從第80位提升到了第42位。 世界排名第壹的斯科蒂•舍夫勒（27歲•美國）當天在8號洞（3桿）壹桿進洞，最終以低於標準桿7桿共273桿的成績排在並列第三位。安秉勛（32歲）以低於標準桿1桿共279桿的成績排在並列第21位，在韓國選手中排名最高。 同壹天，梁容銀（51歲）在美國得克薩斯州弗裏斯科的菲爾茲蘭奇伊斯特高爾夫球場（72桿）舉行的PGA巡回賽冠軍賽（滿50歲以上參賽）大滿貫賽事常青PGA錦標賽上，最終以低於標準桿11桿共277桿的成績獲得了第4名。與冠軍史蒂夫•斯特裏克（56歲•美國）相差7桿。

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