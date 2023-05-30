IMF警告韓國等亞洲企業的負債問題. May. 30, 2023 07:53. by 金玹秀, 郭道英 kimhs@donga.com,now@donga.com. 國際貨幣基金組織（IMF）警告說，在高利率下，亞洲企業的負債負擔正在劇增，有可能出現虧損。韓國在全體企業負債中很有可能違約（不履行債務）的負債比重也遠遠超過了世界平均水平，危機警告聲越來越大。 IMF最近在自己的博客上發表了《高利率中的亞洲應該監視企業負債上升》”的文章，並指出：“亞洲企業在低利率時期提高了負債比重，負債水平比2008年金融危機時有所提高”，“這加重了利率上調和提高的市場變動性的負擔。” 韓國也從2021年7月到2022年6月為止，利息備付率（ICR）低於1的企業負債占全體企業負債的22.1%。這壹數值高於世界平均水平（16.8%）、亞洲平均水平（13.95%）。利息備付率是營業利潤和利息費用的比率，如果低於1，就意味著企業賺的錢比利息多。因此，如果利息補償倍率低於1，很有可能陷入違約狀況。 印度（31.1%）、泰國（28.03%）、中國（25.8%）、印度尼西亞（22.7%）等與韓國壹樣，違約風險企業持有的負債超過了全體負債的20%。日本為15.8%，低於世界平均水平。 此前，IMF在本月初發表的《亞太地區經濟展望報告書》中擔憂表示，如果利率急劇上漲，韓國、新加坡企業很有可能會出現不良負債。從企業負債利率上升1.5%的小幅下降情況來看，利息備付率不到1的限界企業層出不窮。IMF警告說，在房地產領域，韓國和越南的不良負債比重較高。

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