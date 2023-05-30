朝鮮最快將於5月31日發射“壹號軍事偵察衛星”. May. 30, 2023 07:54. by 尹相虎, 申나리 ysh1005@donga.com,journari@donga.com. 朝鮮29日正式向日本海上保安廳通報，將於5月31日零時至6月11日零時期間發射“壹號軍事偵察衛星”。這是朝鮮繼上個月宣布完成壹號偵察衛星、本月16日國防委員長金正恩批準發射衛星的“後續行動計劃”後，時隔13天再度采取行動。這也是朝鮮自2016年2月發射“光明星4號”後，時隔7年再次發射衛星並進入“讀秒倒計時”。《東亞日報》對朝鮮通報日本的“海上威脅區域”進行分析的結果顯示，搭載衛星的運載火箭最早將於31日發射，然後沿著西部海域飛行，墜落在菲律賓以東海域。 據韓國外交部29日透露，朝鮮當天根據國際海事組織有關“如果導彈發射有可能對航行安全產生影響，應事先通報給指定的協調國”的決議，向指定協調國日本政府（海上保安廳）通報了衛星發射。外交部相關人士解釋說：“分析認為，此舉是為了強調朝鮮遵守相關規定、合法發射衛星。”據悉，韓國政府和國際海事組織秘書處不屬於通報義務對象，因此朝鮮沒有另行通報。據悉，發射衛星時必須告知計劃的國際電信聯盟、國際民航組織也沒有接到朝鮮的通報。 日本媒體報道說，朝鮮已告知日本政府，在預計發射衛星期間，將在海上設定威脅區域。日本廣播協會（NHK）報道稱：“預計（殘骸等）會墜落的海域有西部海域2處、菲律賓以東海域等共3處，位於日本專屬經濟區之外。海上保安廳向這裏發布航行警報，提醒通行船只註意。” 《東亞日報》對朝鮮通報的“海上威脅區域”進行分析的結果顯示，其飛行路徑大致為，攜帶衛星的運載火箭在發射後不久，在距離忠清南道至全羅北道地區約230-300公裏的西部海域脫落壹級火箭，在距離濟州島約240-300公裏的西南海上脫落整流罩（衛星保護罩），然後分別飛向距離菲律賓呂宋島東部約700-1000公裏的海上。韓國軍方消息靈通人士表示：“這壹路徑與7年前搭載光明星4號的運載火箭（光明星）發射時相似。” 韓國國家安保室當天召開了由安保室長趙太庸主持的國家安全保障會議常任委員會緊急會議。外交部發言人在聲明中警告：“如果最終強行發射，將承受應有的代價和痛苦。”美國國務院發言人表示：“包括將衛星發射到太空的宇宙發射火箭在內，朝鮮使用彈道導彈技術的任何發射都違反了聯合國安理會決議。”

한국어