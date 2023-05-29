“韓國最容易受供應網遭到幹擾的影響”……不改變貿易結構就沒有未來. May. 29, 2023 08:06. . 在主要國家中，韓國被認為是最容易受到幹擾全球供應網影響的國家。這是首爾大學國家未來戰略院對各國的出口、進口結構進行分析後得出的結果。供應網問題成為韓國經濟的最大危險因素，美國主導的印太經濟框架參與國就牽制中國的協定達成協議等，圍繞國際供應網的較量正在激化。 據國家未來戰略院分析，在測定因海外特定國家幹擾供應網而遭受損失可能性的“進口脆弱性”方面，韓國居世界首位。日本、越南、泰國、印度等亞洲國家排在第二至第四位，都是與中國相近、貿易比重較大的國家。相反，在意味著通過本國出口企業、產品的支配地位左右全球供應網的能力的“出口權力”中，韓國僅排在第11位。排在第壹位的是中國，其次是德國、美國、意大利、印度等。 韓國的進口脆弱性之所以高，是因為生產主力產品所需的主要裝備、原材料依賴於海外幾個國家。電動汽車電池用原料從中國進口，半導體設備和材料大部分從美國、日本、荷蘭進口。相反，如果沒有韓國，供應網就會出現問題的產品只有存儲器半導體、電池、造船等幾個品種。 脆弱的貿易結構是韓國經濟的弱點，這壹點最近得到了確認。到上個月為止，連續11個月減少的對華出口導致整體出口萎縮。今年第壹季度對華出口依存度為19.5%，雖然低於2018年的26.8%，但仍然很高。中國經濟復蘇勢頭未達到預期效果後，韓國經濟遭遇寒流。相反，去年中國進口產品中，韓國產品的占有率為7.5%，是2001年以後的最低值，因此，韓國對中國市場的控制力正在減弱。 更何況，美國、韓國、日本等14個國家參與的印太經濟框架決定創建應對中國資源武器化的網絡等，把中國排除在全球供應網之外，為減少影響力，正在加快步伐。這將給壹直依賴中國的韓國經濟帶來致命打擊。如果不徹底改變因半導體錯覺效果而不知時光流逝擱置十多年的貿易、產業結構，韓國經濟的未來將很難實現。

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