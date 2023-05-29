半導體股的收益率超過電池股……韓國綜合股價指數主導股“交接班”. May. 29, 2023 08:08. by 金秀研記者 syeon@donga.com. 三星電子的股價再次進入“7萬電子”等，進入5月份以來，半導體項目主導了股市的漲勢。壹度凍結的韓國綜合股價指數（KOSPI）首次公開募股市場也呈現出恢復溫度的氛圍。 據韓國交易所28日透露，“韓交所半導體TOP 15”指數26日比上月底上漲9.54%。該指數是匯集三星電子、SK海力士、DB高科技等15家半導體制造、材料、設備企業的指數。相反，由LG能源解決方案、三星SDI等充電電池相關10個項目組成的“韓交所充電電池韓國新交易指數”同期下降3.06%。這與充電電池項目呈現強勢的上個月截然相反。 進入5月以來，半導體項目連續52周攀高。三星電子26日以比前壹天上漲2.18%的7.03萬韓元收盤。三星電子股價以收盤價為準超過7萬韓元，是自去年3月29日（7.02萬韓元）之後14個月以來的第壹次。SK海力士也上漲5.51%以10.92萬韓元收盤。上述企業26日在盤中分別以7.04萬韓元和11.05萬韓元成交，股價實現52周連漲。 盡管美國和中國正在展開“半導體戰爭”，但下半年（7月-12月）整體半導體業績將得到改善的期待感正在拉升股價。3家存儲器公司（三星電子、SK海力士、美光）的減產和需求恢復等，正在成為半導體市場的利好因素。美國半導體企業英偉大得益於人工智能半導體需求的增加，其股價僅今年就上漲了2倍，半導體企業首次面臨市價總額1萬億美元（約1324萬億韓元）。KB證券調查本部長金東元（音）預測：“從下半年開始，隨著半導體供需改善速度快於預想，明年將進入半導體上升周期。” 特別是外國人正在積極投資韓國半導體項目。進入5月份以來，外國投資者購買三星電子和SK海力士的股票分別達1.9754萬億韓元和1.1315萬億韓元。這壹規模約占同期外國人在有價證券市場凈買入金額（3.6871萬億韓元）的84%。 5月股市也刮起了暖風。以26日收盤價為準，韓國綜合股價指數比上月底上漲2.29%。元大證券研究員姜大錫（音）分析說：“半導體行業的強勢接近5月份股市整體上升部分的80%，呈現出上升貢獻度。”大信證券投資戰略組組長李京民（音）預測：“即使短期有漲有落，但KOSPI看漲的趨勢還是會持續到夏天。從第四季度（10月-12月）開始到明年第壹季度（1月-3月）左右，對美國經濟停滯的憂慮可能會加大，因此韓國國內股市也可能會出現在股價浮動範圍內休息的趨勢。” 隨著股市的恢復，韓國綜合股價指數IPO市場正在伸懶腰。SGI首爾保證保險、鬥山機器人、Encar網站、Dongin技研等4家企業將於6月份申請有價證券市場IPO上市預備審查。受烏克蘭戰爭和美國上調基準利率的影響，韓國經濟景氣惡化，今年到目前為止，有價證券市場的新上市只有2件。

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