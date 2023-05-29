雖然萬裏長城沒有全部被沖破……小雞兒和大姐姐時隔36年的歡呼. May. 29, 2023 08:08. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “小雞兒”申裕斌（19歲•大韓航空）作為韓國女子乒乓球選手，取得了繼梁英子（59歲）和玄靜和（54歲）之後的最好成績。 28日，與田誌希（31歲•未來資產證券）搭檔的申裕斌在南非共和國德班舉行的2023國際乒乓球聯盟（ITTF）世界錦標賽女子個人雙打決賽中，以0-3（8-11，7-11，10-12）負於中國組合王藝迪（26歲）和陳夢（29歲）。田誌希和申裕斌組合在前壹天的半決賽中以3比0戰勝世界排名第壹的孫穎莎（23歲）和王曼昱（24歲•以上均為中國）組合進入決賽，但要想連續兩次越過“萬裏長城”實力還遠遠不夠。 韓國女子乒乓球選手進入世錦賽雙打決賽是繼1987年新德裏亞運會當時梁英子-玄靜和組合之後時隔36年。梁英子-玄靜和組合當時在世錦賽上奪冠後，在1988年首爾奧運會上也獲得了金牌。在單打方面，自1993年哥德堡大賽上玄靜和奪冠後，30年來沒有壹名韓國女選手進入世界錦標賽決賽。 申裕斌表示：“雖然在決賽中敗北，感到很遺憾，但是能夠獲得目標獎牌，感到非常高興”，“9月還將和誌希姐姐壹起參加杭州亞運會。在本屆世錦賽上，我對戰了來自中國的兩個組合，所以我有信心在亞運會上取得更好的成績。” 申裕斌之後說“在2021年休斯敦世錦賽的時候遭遇了傷病”，然後眼眶裏含著熱淚。田誌希安慰申裕斌說：“克服當時的困難，迎來了這麽好的日”，“因右手腕疲勞骨折而結束休斯敦大賽的申裕斌在去年5月接受了手腕上釘手術。” 張禹珍（28歲•未來資產證券）和林鐘勛（26歲•韓國交易所）組合也獲得了本屆大賽的男子雙打銀牌。兩位選手繼2021年大賽之後，連續兩屆世錦賽都取得了亞軍。趙大成（21歲）和李尚洙（33歲）組合獲得了男子雙打銅牌。 韓國乒乓球在世界錦標賽上獲得3枚以上獎牌是自2003年巴黎世錦賽（1枚銀牌、2枚銅牌）後20年來的第壹次。對此，乒乓球界分析認為，隨著去年韓國職業乒乓球聯賽（KTTL）的出臺，選手們的實戰經驗增加，在國家代表選拔過程中廢除了“推薦錄取”，僅憑實力選拔選手產生了影響。在2021年東京奧運會之前，根據“雙打選手之間的默契很重要”的意見，通過推薦選拔了國家代表選手。 相反，在單打比賽中，韓國男女選手誰都沒有進入8強。KTTL委員長安宰亨（58歲）表示：“冷靜地說，可以說沒有輸給在單打比賽中理應獲勝的對手的事例”，“我們的單打實力不如中國、日本，花更多的時間進行雙打訓練，因此單打實力更加落後，對此感到遺憾。”1988年首爾奧運會男子雙打銅牌獲得者出身的安委員長在1986年首爾亞運會時，憑借在最後單打上的勝利，幫助韓國以5比4戰勝中國，在團體賽上奪得了金牌。 2008年北京奧運會之後，在奧運會乒乓球項目上，男女雙打項目全部消失。取而代之的是男女團體賽，也是4單打1雙打，單打比重更大。在亞運會上，從杭州亞運會開始，男女雙打將復活，但團體賽的5場比賽全部都是單打比賽。

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