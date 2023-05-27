面對陋習，超越傳統觀念… 基辛格眼中的6位領導人的戰略. May. 27, 2023 07:40. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “由於美國和中國的矛盾，10年內有可能發生世界大戰。人工智能（AI）的快速發展進壹步增加了風險。應該盡快緩和有關臺灣的矛盾。” 最近世界媒體的頭條被亨利•基辛格的這種發言所覆蓋。半個世紀前的1969年至1975年擔任美國國家安全事務助理、1973年至1977年擔任國務卿（部分時期兼任）的勞政治家的洞察力至今仍然具有巨大的影響力。 基辛格27日迎來了100周歲。在納粹統治下的德國度過幼年時期，他為了躲避猶太迫害定居美國後，執行了超級大國的外交安保政策，其生活本身就展現了現代史的巨大軌跡。去年在美國出版的這本書中，基辛格考察了二戰以後創造世界的6位領導人的戰略，並闡明了拋給當今時代的啟示。 他眼中的領導資質有政治家型和預言家型兩種。政治家型領導人在維持社會認同感的同時，引導社會慎重地經歷變化。預言家型領導比起管理，更想超越現狀。優秀的領導們綜合了兩種屬性，在必要的瞬間借用了相反的屬性。作者說：“超越了六位領導人都繼承的情況，將社會推到了可能性的極限。” 他將西德首任總理康拉德•阿登納（1876~1967年）的戰略歸納為“謙虛戰略”。也就是說，不顧政治上的反對，比起遙遠的統壹可能性，更喜歡西德的統壹，從而奠定了經濟奇跡的基礎。法國的夏爾•戴高樂（1890~1970年）可以概括為“意誌戰略”。流亡中成為自由法國領導人的他不僅主導了法國的政治，還主導了社會革新。 作者給提拔自己為國家安全顧問的美國前總統理查德•尼克松（1913~1994年）賦予的關鍵詞是“平衡戰略”。這壹調查也適用於基辛格本人。尼克松於1972年訪問中國，開始了乒乓外交，實現了牽制蘇聯的力量平衡。 曾與以色列聯手的前埃及總統安瓦爾•薩達特（1918~1981年）被賦予的關鍵詞是“超越戰略”。實現亞洲經濟發展模式的新加坡前總理李光耀（1923~2015年）的“優越戰略”是其關鍵。英國前首相撒切爾夫人（1925~2013年）被賦予了“信念戰略”的關鍵詞。當時的英國正面臨困境。高通貨膨脹和國際社會影響力衰退也隨之而來。撒切爾在任期間，英國成為了金融中心，因為共產主義應對和福克蘭群島戰爭（又稱馬島戰爭）的勝利，找到了新的地位。 作者在結論中表示：“6位領導人都是兩次戰後誕生能力主義的中產階層出身的領導人。”因為不那麽特別的背景，他們可以挑戰習俗，擁有超越傳統觀念的觀點。據分析，他沒有把國家的命運交給有利於投票或只呼籲自己壹方的修辭學，也不害怕引發政派之間的不和。 該書出版後，世界並沒有表現出共同的贊譽。美國《華爾街日報》（WSJ）將這本書評價為與保羅•肯尼迪的《強國興亡》壹樣的經典著作。英國日刊《衛報》提及了基辛格在任期間在美國的影響力下在第三世界發生的暴行，並表示：“基辛格從未低估過自己，他對戴高樂的厚顏無恥表示尊敬。”

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