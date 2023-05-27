“俄羅斯開始向與北約接壤的白俄羅斯部署戰術核武器”. May. 27, 2023 07:41. by 趙은아 achim@donga.com. 俄羅斯表示已開始向友邦白俄羅斯轉移戰術核武器。這是蘇聯解體後俄羅斯32年來首次在海外部署核武器，距離今年3月俄羅斯總統普京預告在白俄羅斯部署戰術核武器僅過了2個多月。隨著核武器進入北約（NATO）成員國眼皮底下，核威脅水平進壹步提高。 據《路透社》當地時間25日報道，白俄羅斯總統亞歷山大•盧卡申科當天表示，“（向白俄羅斯）開始轉移核武器”，普京總統簽署了相關法令。白俄羅斯與烏克蘭以及北約成員國波蘭、立陶宛、拉脫維亞接壤。 美國國務院發言人馬修•米勒在當天的新聞發布會上表示：“這是不負責任的行為”，“強烈譴責（兩國部署核武器）協議。”他接著警告說，“我們明確表示，如果在烏克蘭戰爭中使用生化或核武器，將會帶來嚴重的後果。”但他也表示：“沒有看到改變我們戰略態勢的理由或俄羅斯準備使用核武器的跡象。”

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