面對少壹人的洪都拉斯，韓國隊從0比2扳成2比2平，末輪出線形勢大好. May. 27, 2023 07:40. by 金東昱 creating@donga.com. 韓國20歲以下（U-20）國家足球隊在國際足聯（FIFA）U-20世界杯上與洪都拉斯隊握手言和。韓國隊即使在第3場比賽中與岡比亞隊握手言和，也能進入16強。 26日，金殷中主教練率領的韓國U-20代表隊在阿根廷門多薩體育場舉行的與洪都拉斯的大賽F組小組賽第2場比賽中，以2比2戰平對手。雖然韓國隊先失兩球，但金龍鶴（波爾蒂芒隊）和朴勝浩（仁川隊）的進球幫助球隊將比分扳平。取得1勝1平（積4分）的韓國隊繼當天以2比1戰勝法國隊，已確定進入16強的岡比亞隊（2勝•積6分）之後排在小組第二位。洪都拉斯隊以1平1負（積1分）排在第3位，法國隊兩戰皆負（積0分）排在第4位。 韓國隊將於29日上午6時與岡比亞隊進行小組賽最後第3場比賽。韓國隊如果戰勝岡比亞隊，將獲得小組第壹，如果戰平對手，則將以小組第二的身份晉級16強。輸球的話則要看其他比賽的賽果而定。如果洪都拉斯隊負於法國隊，韓國隊將以小組第2名的成績進入16強。如果洪都拉斯獲勝，屆時韓國和洪都拉斯的積分將同為4分。那麽將按照凈勝球和進球數的順序進行排名。即使韓國隊獲得小組第三名，也很有可能進入16強。在U-20世界杯上，6支小組第3名球隊中成績較好的4支球隊將進入16強。從2001年到2019年，葡萄牙隊是最近10屆賽事中，但唯壹壹支積分達到4分而未能進入16強的隊伍。韓國隊在2003年世界杯上以3分（1勝2負）的成績排在了小組第三位，但也進入了大會16強。 當天，韓國隊在上半場第22分鐘被對方的大衛•奧查亞攻入壹粒點球。但是奧查亞在5分鐘後與姜尚潤（全北）展開競爭。對方用手擊打姜尚潤的臉部而被罰出場。韓國隊在人數上占據優勢，但在下半場第6分鐘再次失球。下半場第13分鐘，韓國隊憑借金龍鶴的左腳射門扳回壹球。下半場第17分鐘，李勝元（江原）開出的角球由朴勝浩頭球破門，將比分扳平。金殷中教練表示：“本來可以進更多的球，但很遺憾。在與岡比亞隊的比賽中，球隊必須拿出100%以上的表現。” 韓國隊因中後衛崔錫賢（檀國大學）和守門員金俊洪（金泉）分別被罰出場和累積黃牌，無法參加與岡比亞隊的第3場比賽。腳踝受傷的朴勝浩的出戰前景也不明朗。

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