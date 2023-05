默丘裏演唱的《三十歲之際》……“AI翻唱曲將不可避免地引發著作權爭議”. May. 26, 2023 07:50. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 流行歌手布魯諾•馬爾斯演唱的NewJeans的《Hype boy》、弗雷迪•默丘裏(1946~1991年)翻唱的金光石(1964~1996年)的《三十歲之際》、IU演唱的少女時代泰研的《思念妳的時間》。 最近在YouTube(油管)及社交網絡服務(SNS)上掀起了利用人工智能(AI)的翻唱(由其他歌手編曲演唱大眾熟悉的熱門歌曲)熱潮。上月27日上傳到油管上的題為《Hype boy-Bruno Mars》(AI翻唱曲)的視頻中,布魯諾•馬爾斯以稍顯木訥、相對準確的僑胞式韓語發音翻唱了NewJeans的歌曲,成為了話題。該視頻公開3周後,點擊量達到了125萬次。搖滾樂隊皇後樂隊的主唱弗雷迪•默丘裏演唱的金光石的《三十歲之際》視頻也很受歡迎。 有趣的是布魯諾•馬爾斯和弗雷迪•默丘裏的聲音不是真的。他們都是AI學習歌手的聲音後創造出來的聲音。“AI翻唱曲”超越了只模仿聲音的模仿水平,還展現了該歌手獨有的音樂個性,獲得了很高的人氣。實際上,布魯諾•馬爾斯的AI翻唱視頻中出現了“布魯諾•馬爾斯特有的劈裂的鐵聲也得到了很好的體現”、“沒想到AI會代替實際存在的歌手的聲音”等好評。 對於AI翻唱曲熱潮,歌謠界也有人擔心會侵犯著作權。實際上,在海外還發生了圍繞AI制作的歌曲的著作權爭論。最近,隨著創作歌手The Weekend和流行歌手德雷克壹起演唱的新曲《Heart on My Sleeve》被查明是AI制作的假音源,因違反著作權法而被從各種視頻平臺上刪除。據悉,以此為契機,環球音樂集團向YouTube等網站要求,僅限於本公司擁有著作權的歌曲,禁止刊載AI翻唱歌曲。 韓國國內也圍繞AI翻唱曲進行了著作權討論。今年Hybe收購的AI音響企業Supertone在2021年SBS新年特輯《世紀對決AI vs人類》中再現了已故歌手金光石生前的歌唱聲音,制作了金範洙的《想妳》翻唱曲。除了當時播出的內容外,未經遺屬、著作權人的同意,決定不將該再現聲音作為第二部作品使用。對此,Hybe方面表示:“利用AI技術時,藝術家對創作物的權利是最優先保護的課題。” 隨著AI在音樂產業中的作用越來越大,對著作權法修改的討論也變得活躍起來。目前,國內著作權法將作者限定為自然人。問題是,今後很有可能誕生代替人的AI歌手和制作人。實際上SM娛樂計劃年內讓女子組合Aespa的世界觀中的假想助手“Naevis”作為歌手出道。Naevis與現有的虛擬偶像的不同之處在於,動作和聲音都是通過AI重新創造的。Naevis為Aespa的第三張迷妳專輯收錄曲《WELCOME TO MY WORLD》伴唱,宣告了作為歌手的開始。 韓國音樂內容協會事務總長崔光浩(音)表示:“作詞家、作曲家、歌手等創作者很有可能不歡迎AI的參與,相反,唱片制作者可以節省練習費用,因此可以對其表示歡迎”,“雖然今後幾年會陷入混亂,但最終將成為人類和AI共存的形態。”

한국어