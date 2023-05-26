“Terra-Luna”審判庭變更……主審法官因之前采訪過申前總代表而引發爭議. May. 26, 2023 07:50. by 張河艷記者 jwhite@donga.com. 韓國產虛擬貨幣Terra-Luna詐騙嫌疑的核心人物、前Chai Corporation總代表申賢成（音）事件負責審判庭在首次公審前壹天變更。因為負責此案的主審法官在過去當記者的時期曾采訪過申前總代表，因此引發了爭議。 首爾南部地方法院25日表示，以詐騙、瀆職、貪汙等嫌疑被起訴的申前總代表等7人事件的負責審判庭從刑事協議13部變更為刑事協議14部。首爾南部地方法院解釋說：“考慮到案件內容和審判庭的情況等，重新分配了案件。”因此，原定於26日下午2時舉行的首次公審日期也被推遲。新審判庭計劃，對事件記錄進行審核後，重新指定日期。 據悉，當初負責此案的主審A法官在擔任《中央日報》記者時期的2010年親自采訪了申前總代表。對此，Terra-Luna受害者之間有人指出，A法官不適合擔任本案法官，應該自行回避審理。申前總管代表涉嫌在虛擬貨幣Terra-Luna暴跌過程中，通過龐氏騙局（傳銷金融詐騙）謀取相當於4629億韓元的不正當利益。

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