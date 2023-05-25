受挫的希望，成功的歷史. May. 25, 2023 07:53. . 冰冷的海面上碎冰碴兒堆在壹起。中間尖尖的冰碴兒旁邊可以看到遇難船只的壹部分。船體被冰冷的冰海淹沒了壹半以上。德國畫家卡斯帕•大衛•弗裏德裏希畫的《冰海The Sea of Ice》（1823~1824歲•照片）描繪了北極冰海。畫家真的去過北極嗎？如果不是，那他怎麽能畫出這樣的遇難場面呢？ 事實上，弗裏德裏希不僅沒有去過北極，連長途船旅行都沒有嘗試過。為了寫生去了山野，壹生只隱居在家裏。18世紀20年代初的冬天，弗裏德裏希偶然目睹了冰在易北河漂流。被稀有的自然景觀所吸引的他在現場用油畫制作了3幅素描。幾年後他將其移畫在畫布上，使比例和構圖更加戲劇化。北極冰海的主題是從英國探險家威廉•帕裏的北極航行中獲得的靈感。帕裏在1819年至1820年間首次通過了西北航線的入口帕裏海峽，1827年人類首次成功到達地球最北端，並通過出版圖書傳播了該故事。因此，弗裏德裏希參照真實的自然，運用想象力描繪了超現實的場面。雖然畫出了破碎的冰碴子和沈沒的船，但畫面卻靜悄悄的。大海似乎吞噬了所有的噪音，壹片寂靜。 這幅畫最初被稱為“受挫的希望”。這個名字來源於遭遇罹難事故的“希望號”。但畫家並不沒有以挫折為主題畫這幅畫。因為畫中的天空越來越晴朗。太陽快照出來了。 歷史是由挑戰的人創造的。船是希望和挑戰的象征。即使失敗了，人類也壹直在挑戰。畫家是不是想傳達這樣的信息：成功的歷史終究是經過無數次的嘗試和挑戰、失敗之後來的？

한국어