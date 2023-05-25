負債率300%的建設公司壹年內翻了壹番……要應對連鎖破產炸彈. May. 25, 2023 07:53. . 受房地產景氣停滯和高利息的影響，資金來源受阻的建設公司正在動搖。負債比率超過財務危險水平的300%，亮起紅燈的建設公司壹年內增加了兩倍。不少建築公司甚至因營業利潤連利息都難以支付。以銷售市場凍結的地方中小型建設公司為中心，接連破產有可能成為現實的不安感正在增大。也有人警告說，房地產項目融資虧損的火苗有可能蔓延到整個金融圈。 《東亞日報》分析了承包排名前300位的建設公司去年的財務報表，發現負債率超過300%的建設公司有22家，比2021年的10家翻了壹番還多。10家建設公司中有6家去年的負債率比前壹年有所增加。進入今年以來，截止到上個月停業的建設公司有826家，比去年同期增加了29%。特別是，規模相對較大的綜合建設公司停業的事例在1年內激增了近70%。 建設公司陷入資金困難，最重要的是銷售市場停滯的影響很大。由於未出售房屋，無法收回工程款，資金周轉不靈。以3月底為基準，未出售住宅為72104套，連續3個月超過了危險線7萬套。也有人悲觀地預測，今年內有可能超過10萬套。由於高利率，融資項目貸款利息負擔很大，但各種開發事業接連被推遲，這也束縛了建設公司。 建設公司的連鎖破產會給實物經濟及金融帶來相當大的負擔。建設業去年占國內生產總值的15.4%，前後方產業相關效果也很大。以去年底為基準，韓國金融的薄弱環節——房地產項目融資貸款余額達到了130萬億韓元。特別是證券公司項目融資貸款滯納率為10.4%，上升到了兩位數。隨著建設公司因費用負擔而中斷事業，2~3年後住宅供應不足，也不能排除助長房價上漲的可能性。 建設行業陷入資金困難，很大程度上是因為在房地產繁榮期建設公司盲目投資。在向外部伸手之前，首先要進行刻骨的自救努力。但是也不能盲目地放任建設業生態系統本身崩潰的情況。應該以自救努力為前提，引導房地產市場軟著陸，進行辨別玉石、鏟除虧損的結構調整。為了不讓建設公司的危機成為經濟停滯、金融危機、房價不穩定的導火索，需要周密的監控和先發制人的應對。

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