“16年間280萬億韓元”……膨脹到離譜的預算，產生了對低出生率對策的不信. May. 24, 2023 07:51. . 關於低出生率問題，人們最感到驚訝的是兩個部分。壹是16年間投入280萬億韓元，卻創下了0.78名的世界最低合計生育率，二是執行了那麽多的預算，但真正考慮生育的年輕夫婦之間卻出現了“那些錢都花哪裏去了”的說法，政策感受度很低。有分析認為，這壹“低生育率之謎”源於預算被誇大得離譜。 低生育高齡社會委員會對去年低生育應對預算51.0216萬億韓元進行分析的結果顯示，其中包含了大量與低生育支援沒有直接關系的預算。在低出生率預算中比重最大的居住支援預算中，23萬億韓元中有40%是通過住宅購買及租賃資金融資“先給後還”的資金。有人指出，住宅城市基金以比市場更低的利率向青年和新婚夫婦提供住宅資金貸款，但將此定為低出生率預算，比實際優惠更為誇張，從而產生了錯覺效果。國策研究院的分析結果顯示，房價上漲1%，出生率在7年內減少0.014人，而居住支援雖然是直接影響出生率的變數，但卻毫無內涵地誇大數字。 應對低生育率的預算中還包括教育部的產學研合作先導大學培養事業和通過小學、初中、高中改造設置太陽能發電設施等綠色智能學校建設事業費。國防部的軍務員和副士官人工費增加、女性家族部的數字性犯罪受害者支援事業費也是低生育對策預算。如果去掉這些泡沫，育兒休職、保育支援、兒童津貼等與出生率有直接關系的家庭支援預算，以2019年為基準，與國內生產總值（GDP）相比為1.56%（約30萬億韓元），還不到經濟合作與發展組織成員國平均水平（2.25%）的70%。難道不是通過各種手段虛報預算虛張聲勢，助長了“不可能阻止低出生率”的冷笑和不信任，削弱了解決問題的動力嗎？ 低出生率政策並不是花費了巨額資金而遭遇失敗，而是本應該花卻沒有花好才失敗的。在最近的輿論調查中，未婚男女希望的子女數為1.8名。與其尋找劃時代的解決方案，不如考慮是否疏忽了最基本的對策，讓想生的人安心生孩子。應該剔除與低生育率問題無關的空頭預算，集中支援政策效果明顯的事業。

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