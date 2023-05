查爾斯國王沈浸在“K庭院”的美麗之中. May. 24, 2023 07:51. by 李智允記者 asap@donga.com. “可以和您擁抱壹下嗎?” 22日(當地時間),在英國倫敦舉行的全世界最著名、最盛大的園藝博覽會之壹“切爾西花展”(Chelsea Flower Show)上,黃智海作家(47歲)向壹起參觀自己制作的庭院的英國國王查爾斯三世問道。查爾斯三世笑得很開心,並用溫暖的擁抱予以回應。在查爾斯三世的背上疊著的黃作家的雙手因艱苦的工作,每個關節都纏著繃帶。查爾斯三世在花展開幕當天最先參觀了黃作家布置的庭院。他還坐在庭院裏設置的藥草晾曬場,與黃作家進行了對話。黃作家23日獲得了競賽單元第壹名。 園林設計師兼環境藝術家黃作家在結束與病魔作鬥爭生活的2015年正式重新開始工作,在此次花展上推出了以智異山藥草為主題的庭院“壹封來自100萬年前的信(A Letter from a Million Years Past)”。在長10米、寬20米的土地上種植了“大菟葵”、“山香圓”、“林蔭銀蓮花”、“天參”、“五味子”、“烏頭”等韓國藥草,用3周時間再現了智異山東南部的藥草群落。為了表現小溪流淌的山坡,在地形上設置了高低,使用了200噸以上的石頭。此外,還設置了模仿藥草晾曬場的5米高的木制建築。 黃作家的作品與強調可持續性及與環境共存的此次花秀的啟示相吻合。主辦花秀的英國皇家園藝協會(RHS)在談到黃作家的作品時解釋說,“它介紹了生長1000種以上本土草藥智異山的均衡生態系統和阻止本土植物滅絕的韓國生態復原項目。”英國權威日刊《泰晤士報》在花展競賽單元的評論中,就黃作家的庭院表示,“與其說是庭院,不如說是風景。巖石、小溪和韓國本土植物非常顯眼。” 在大學專攻西洋畫的黃作家在2011年、2012年連續在切爾西花展上獲獎,名聲大噪後,作為世界級園林設計師進行活動。2012年,在法國東部的隆勒索尼埃永久保存了以全南順天灣為主題的庭院“順天灣,母親的手針線活”。此次花展參展作品的制作費由湖畔文化財團贊助。

