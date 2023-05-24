美中兩國密切關註三星電子和SK海力士的應對措施. May. 24, 2023 07:52. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 /張寬碩記者 weappon@donga.com,jks@donga.com. 隨著中國對美國最大的存儲器半導體企業美光（Micron）采取限制銷售措施，韓國將如何應對備受美中兩國的關註。美國向三星電子和SK海力士施壓，要求共同應對來自中國方面的經濟報復，而中國則要求不要與美國合作。 美國投資銀行伯恩斯坦分析師馬克•李22日（當地時間）在報告書中表示：“考慮到中國國內存儲器半導體供應商的競爭力，中國為了代替美光，有必要依靠三星電子、SK海力士、KIOXIA（原東芝存儲）等外國供應商。”他接著表示，“但是他們都是美國的同盟國（企業），都依賴於美國的設備供應”，“因此他們想要無視美國的壓力，撈取禁止銷售美光的實惠的可能性很小。” 相反，美國《華爾街日報》（WSJ）當天指出：“韓國對（美國）的援助存在局限性”，“與日本、荷蘭不同，韓國沒有對從中國引進（美國正在要求的）尖端半導體設備提出自己的限制。” 政府既不承認也不否認美國政府是否提出了協助要求。總統室高層相關人士7月23日在與《東亞日報》的通話中表示：“中國政府禁止采購美光產品，提及的‘核心信息•基礎設施’的意義和範圍等還不明確”，“盡管如此，我們還是會考慮到與美國的經濟安保因素，在仔細研究之後再確定我們的立場。” 但是，產業通商資源部第壹次官張永鎮22日表示：“這不是政府（對企業）指手畫腳的事項，而是企業判斷的問題。”也就是說，即使政府實際接受美國的要求，也很難向企業要求限制向中國銷售。

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