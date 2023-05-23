美中兩國正式展開半導體戰爭……夾在中間的韓國半導體. May. 23, 2023 07:50. by 華盛頓=常駐記者文炳基、郭道英記者 weappon@donga.com,now@donga.com. 對於中國當局出臺禁止購買美國美光半導體的制裁，美國立即表示反對，並強調要與同盟國共同應對。有評價認為，韓國雖然與美國是同盟關系，但作為無法拋棄世界最大市場中國的韓國半導體產業，實際上已經登上了“陣營試驗臺”。 美國商務部當地時間21日發表聲明，就中國的此次措施表示“堅決反對”，並聲稱“美國為防止半導體產業出現混亂，將繼續與盟國合作”。商務部批評稱：“中國最近以美國企業為目標進行突擊管制，同時采取此次措施，與中國主張開放市場、專註於透明規制的主張相矛盾。” 此前，中國國家互聯網信息辦公室21日表示：“美光產品存在嚴重的安全問題，這對主要信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險。根據《網絡安全法》，中國的重要信息基礎設施運營者應該停止購買美光產品。” 世界排名第三、美國最大的存儲器企業美光去年在中國DRAM市場占14.5%（第三位）、NAND閃存市場占4.6%（第六位）。美光在中國當地銷售的大部分產品都是通用產品，很容易被三星電子和SK海力士的產品所取代。 美國拜登政府在上個月韓美首腦會談之前曾要求，如果中國采取禁止銷售美光的措施，三星電子和SK海力士等在中國運營工廠的韓國半導體企業應克制在中國擴大存儲器半導體的銷售。隨著美國將韓國半導體企業指定為禁止銷售美光的最大受益者，對韓國參與對華半導體限制的壓力將進壹步加大。美國駐韓大使菲利普·戈德伯格當天在接受《東亞日報》獨家采訪時回答稱：“如果制裁成為現實，我們將像與其他國家討論同樣的主題壹樣，與韓國等同盟國進行討論。”

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