中國對美國美光進行制裁…韓國陷入世界兩大巨頭矛盾之中. May. 23, 2023 07:48. . 中國對美國半導體企業美光產品表示“沒有通過安全審查”，禁止在本國銷售。中國網絡安全審查辦公室表示：“美光產品存在比較嚴重的網絡安全問題，給中國的核心信息基礎設施供應鏈帶來重大安全風險。”這是中國有史以來首次對美國半導體企業實施制裁。 中國的措施明確表明了不會向美國半導體技術控制退讓的強硬應對基調，無異於宣布了全球“半導體戰爭”。面對美國接連采取的牽制政策，壹直慎重應對的中國正式亮出了劍。從3月份開始對美光進行安全審查的中國在七國集團（G7）峰會結束後，展示式地發表了結果。這只能看作是對主導加強反華戰線的美國進行報復。 美光去年在中國的銷售額為33億美元（約4.35萬億韓元），占全體的11%。如果失去中國市場，沖擊波必然會很大。此前，美國去年限制了對中國的半導體設備出口，同時對揚子存儲技術（YMTC）等中國企業進行了制裁。雖然雙方都以國家安全為由，但最終應該看作是確保未來核心產業尖端技術優勢的霸權競爭。 由於美中之間圍繞半導體的正面沖突，韓國將面臨史無前例高難度的試驗臺。中國制裁美光，也是其他國家隨時都有可能面臨類似報復措施的警告。美國商務部表示“將與核心同盟及合作夥伴壹起應對存儲器半導體市場的歪曲”，強調“與同盟的共同應對”。有外媒報道稱，美國要求“韓國企業不要填補因禁止美光銷售而導致的中國國內需求不足的部分”。三星和SK海力士夾在美中之間，被要求做出選擇，陷入了進退兩難的境地。 新冷戰中激化的政治、外交沖突侵蝕經濟邏輯，這壹冷酷的國際社會現實不容忽視。但也不能因此卷入陣營對決，損害國家利益。美國也不希望看到，限制韓國企業供應半導體最終成為只培養中國企業的結果。韓國政府應該制定用這種邏輯說服美國，但堅決對抗中國“經濟壓力”的實利經濟安保戰略。毋庸諱言，還要同時嘗試不受外部風浪影響的超差距技術的開發和維持。

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