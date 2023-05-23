被多特蒙德堵住…拜仁十年稱霸德甲的時代即將落下帷幕. May. 23, 2023 07:49. by 金培中 wanted@donga.com. 拜仁慕尼黑隊的德甲聯賽11連冠面臨流產危機。 21日，拜仁在與萊比錫紅牛隊的2022~2023賽季主場比賽中以1比3負於對手。上半場第25分鐘，塞爾日•格納布裏率先攻入壹球，但下半場被對方連入3球，最終以失利告終。壹天後的22日，多特蒙德隊客場以3比0戰勝了奧格斯堡隊。由此賽前排名第二的多特蒙德隊積70分，超過拜仁隊（積68分）升至德甲積分榜首位。 拜仁隊和多特蒙德隊將於27日迎來賽季最後壹場比賽。拜仁隊將與排名第10位的科隆隊交鋒，多特蒙德隊則將主場迎戰排名第9位的美因茨隊。如果多特蒙德隊戰勝美因茨隊，即使拜仁隊戰勝科隆隊，拜仁隊的冠軍夢也將泡湯。如果多特蒙德隊打平，拜仁隊在凈勝球上大幅領先多特蒙德，屆時拜仁隊將獲得冠軍。拜仁隊從2012~2013賽季開始連續10個賽季獲得德甲冠軍。在歐洲足球5大頂級聯賽俱樂部中，拜仁隊是唯壹實現聯賽10連冠的俱樂部。在此期間，僅亞軍就獲得6次的多特蒙德隊最後壹次奪冠是在2011~2012賽季。 有人指出，10年來壹直是德甲絕對強者的拜仁隊之所以擔心奪冠，是因為球隊的平衡和氛圍問題。西班牙媒體《馬卡報》分析說：“本賽季轉會到巴塞羅那俱樂部（西班牙）的前鋒羅伯特•萊萬多夫斯基留下的空白很大。”萊萬多夫斯基在拜仁隊踢了8個賽季，並7次成為聯賽射手王，負責球隊的進攻。而本賽季作為萊萬多夫斯基替代者引進的薩迪奧•馬內在25場比賽中只進了7球。對於今年3月守門員教練的突然解雇，球員們也表達了不滿。特別是賽季中期主教練的交替成為了壹大敗筆。拜仁隊與從2021年開始帶領球隊的主教練尤利安•納格爾斯曼分手，並於3月選任托馬斯•圖赫爾為球隊主教練。圖赫爾教練上任後，球隊始終處於混亂的氛圍中，並早早地在德國杯八強和歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽八強中雙雙被淘汰出局。

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