“四方安全對話”和臺灣海峽. May. 23, 2023 07:48. . 這是筆者第壹次訪問中國的時候。導遊表示，中國已經做好了進攻臺灣的準備。軍隊在海邊待命，壹派“只等主席下命令”的氣氛。此後30年過去了。最近經常有人問中國是否會進攻臺灣。想想才發現，30年來壹直被問到這個問題。 “不是的。這樣的問題聽了30年，什麽事都沒有發生。”如果這樣回答，是愚蠢的回答。即使300年來沒有任何事情發生，明天可能發生，這就是戰爭。 而且現在的情況比任何時候都緊張。中國變得強大到無法與30年前相比，國際地位也提高了。他們與美國針鋒相對，在第三世界聚集支持。有人說人民幣現在威脅著美元的霸權。相反，美國和歐洲僅在烏克蘭戰爭就十分吃力，經濟形勢岌岌可危。 30年來，臺灣的政治經濟也經歷了動蕩。軍隊和民眾的防衛意識大大減弱了。雖說現在正在反省並做好心理準備，但戰爭準備卻不是壹朝壹夕就能完成的。不過，臺灣從幾年前開始就充分感受到了對中國的擴張和進軍海洋的擔憂。因此，與其說已結成，不如說正在結成戰略的是美國、日本、澳大利亞、印度參與的集體防衛同盟“四方安全對話（Qua誒）”。 “四方安全對話”從誕生之初就對韓國來說是雙刃劍，也是艱難的選擇。美國要求加入，中國則瞪大眼睛。國論已經分裂，很難在美國和中國之間保持中立立場。真正的問題是，這不是鯨魚相鬥、小蝦遭殃的事情。韓國的國力已經不是小蝦的水平了，臺灣問題與韓國不無關系。 維持和平有兩種方法。這是不引起矛盾、保持和睦狀態的君子方法，以及激烈牽制、爭吵、相互抑制的虎狼之策。雖然君子之法是最佳方法，但仔細分析的話，可能只是矯飾而已，人類歷史上有過那樣的瞬間嗎?

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