專欄：溝通的基本是支持和鼓勵. May. 22, 2023 05:30. . “我們，舒服地說吧。因為在球場上進行比賽的是運動員自己。父母只要在他們發揮出色的時候大聲歡呼，沒做好的時候鼓勵他們不要泄氣的口號就可以了。”―出自李錦姬《我們，舒服地說吧》中 正如上文所述，我也是壹名“在球場上征戰的運動員”。同時，我既是父母，又是起到組織成員的父母角色的有著19年從業經歷的職業經理人。在我的這種位置上，有時會對別人的成果產生懷疑。如果稍微改變想法推進工作，就會產生更好的結果，於是產生了為什麽不能那樣做呢的想法？但是看到這篇文章後，我知道了我也只是壹名在球場上征戰的運動員的事實。我真的做得好嗎？ 回顧過去，我也喜歡得到稱贊、應援和支持。我想是不是以這種能量為基礎，進行了另壹個挑戰，走到了現在。我們有時性急。經常會發生直接傳達本人的經驗和知識，以及能力值，並讓他們入學，強迫子女或同事的情況。世上沒有正確答案，沒有壹開始就做得好的人。由於所有的改變，昨天的正確答案在未來與正確答案相去甚遠的情況也時有發生。 凡事都有開始，我們在時間上復出多少努力，收獲成長，不斷培養自己的能力值。所以必須承認不同。擺脫用對錯來對待對方，用做得好和不好來評價對方的習慣並不容易。但是在運動員生涯中，如果有人單方面進行教練會怎麽樣呢？如果有人對我爸爸的所作所為提出正確的道路會怎麽樣呢？如果有人不斷否定我，只強迫我表現出更好的樣子，我的自尊心會怎麽樣呢？ 我們是每個人在人生中都要全力以赴的選手。作為領導、父母、朋友、同事，互相認識、互相支持是人生的壹大動力。溝通的基本不是教導，而是支持和鼓勵。

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