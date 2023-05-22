“會提供比Netflix更有趣的內容”. May. 22, 2023 05:31. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “我們的目標是提供比Netflix、YouTube更有趣的內容，給顧客帶來‘時間’。” 網絡書店YES24的代表崔世拉（50歲•照片）18日在首爾中區某酒店舉行的記者招待會上做出了上述表示。也就是說，隨著讀書人口的減少，將與文化信息公司競爭，而不是與其他書店競爭。崔代表說：“每個人在人生的某個時刻追求更好的生活時都會找到書”，“雖然賣書很困難，但YES24將成為以書為切入點的‘文化平臺’。” 2003年進入YES24的崔代表今年3月被選為代表。這是YES24歷史上首次以職員出身成為代表的事例。包括YES24在內，教保文庫、阿拉丁等三大書店中，女性成為代表尚屬首次。崔代表和控股公司韓世YES24控股公司的副會長金錫煥（49歲）組成共同代表。崔代表主導了原本只運營網上書店的YES24於2016年在首爾江南區開設二手書店，並擴張到線下。崔代表說：“工作的時候沒有感覺到玻璃天花板”，“2018年擔任圖書事業本部長時，作為公司內唯壹的女性本部長，參加會議時曾（感到陌生）。”她畢業於淑明女子大學史學系，在漢陽大學戲劇電影系獲得了碩士學位。 今年迎來創立24周年的YES24在3月推出了《YES24 Original》，首先公開了鄭寶拉、千善蘭作家的新作，開始確保內容。崔代表表示：“最快將於今年9月推出幫助讀者寫書評和評分，幫助讀者之間在線下見面的應用程序”，“將安排讀者的見面，給讀者帶來新的體驗。”

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