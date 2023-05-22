尹錫悅：“利用韓國稻米生產帶向非洲7個國家支援大米生產”. May. 22, 2023 05:30. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 參加在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會的尹錫悅總統20日表示：“將利用韓國稻米生產帶）向非洲七個貧困國家支援大米生產。”尹錫悅在七國集團峰會期間明確表示，將為加強國際社會在糧食、環境等領域的合作做出貢獻。 總統室高層相關人士在新聞發布會上表示，尹錫悅20日應七國峰會東道主日本的邀請，以參觀國的身份出席了首次擴大會議，並表示：“將加強對糧食危機國家的長期、短期支援，將共同參與擴大擺脫饑餓和疾病的自由。” 尹錫悅還表示：“將通過世界糧食計劃署，把每年向糧食危機國家提供的5萬噸援助翻壹番，擴大到10萬噸。”目前，韓國政府從2018年起根據糧食援助協議，通過聯合國下屬的國際機構世界糧食計劃署向海外支援援助用大米。尹錫悅還表示：“作為對糧食危機的短期支援，將擴大發展‘東盟+3（韓中日）緊急大米儲備’。” 作為長期對策提及的“韓國稻米生產帶構築事業”，是為了傳授大米種子和栽培技術等韓國大米自給經驗的事業。今年已經以6個國家為對象啟動，計劃從明年開始將合作國家擴大到7個國家以上。尹錫悅在會議上提到了韓國過去從國際社會獲得糧食援助的經驗，並表示“將帶頭向脆弱國家提供糧食援助”。 尹錫悅在第二次擴大會議上表示，將參加七國集團主導的“氣候俱樂部”。由德國總理索爾茨主導成立的氣候俱樂部的目標是在2050年之前實現對氣候不產生不利影響的碳中立。總統弘報首席秘書金恩慧在當天的新聞發布會上解釋說：“這是為了在國際社會上制定脫碳國際規範而做出的積極貢獻。”

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