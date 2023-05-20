不是作為朴婉緒的女兒，而是隨筆家……“融入了日常之美”. May. 20, 2023 07:53. by 李素研記者 always99@donga.com. 2011年去世的韓國文學巨匠朴婉緒（1931~2011年）生前在京畿九裏市阿奇郁（音）建造房屋時，在院子裏種了兩棵紅色牡丹。她的女兒隨筆家扈源淑在母親去世後，在母親身邊種下了白色的牡丹。母女倆種下的三株牡丹下，從去年開始又有壹株小牡丹綻放粉紅色。這就像照顧老年母親等作為母親的“管家”生活的作者寫自己的文章，綻放另壹個“我”壹樣…… 作者不是某人的女兒，而是“隨筆家扈源淑”，是在留有母親痕跡的阿奇郁記錄自己日常生活的隨筆。 作者對不知從何時開始成為自己日常生活的寫作坦白說：“我所看到的東西給了我靈感，而且很美麗，所以為了不忘記當時的氛圍而寫了這本書。” 對於作者來說，淩晨天空升起的星星也可以成為寫作的充分理由。她說：“雖然由於周圍路燈的存在使得星光不那麽不鮮明，但看到獵戶座還是很高興”，“並排的三顆星。這就是空氣清新的證據。”在修剪了壹整天長在院子裏的樹木枝條後，留下了“傾註身心迎接春天”的相關記錄。 還記錄了與母親壹起的回憶。作者回憶起高中2年級時母親的第壹部小說《裸木》首次出版的時候說：“每篇文章都像鑿門壹樣靠近，心裏多麽不舒服。母親在沒吃飯就讀完第壹本書的女兒房間前徘徊的樣子就像在夢裏壹樣。”她還對母親表示尊敬，稱收到母親的手稿後送到附近的報社或雜誌社是“非常欣慰和神聖的事情”。作者回憶起母親出入的臥室、沾滿手垢的小飯、吱吱作響的大門聲等，與母親的回憶就像昨天發生的事情壹樣歷歷在目。 這本書有時是關於花和樹，有時是關於電視節目和電影、詩的，正如作者所說，“不是硬擠，而是漫無目的地寫的文章”。作者在序言中表示：“在寫作的過程中認識了自己，發現了只有我擁有的語言的節奏和感覺。然後我愛上了自己。”

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