美國:“七國集團峰會將發表對華技術控制的聲明” VS 中國:“美國在搞脅迫外交”. May. 20, 2023 07:58. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國白宮就19日開幕的日本廣島七國集團(G7)峰會表示:“聯合聲明將反映對中國軍事現代化可能使用的敏感技術的保護。”這意味著,七國集團協議將包括控制尖端半導體等中國可用於增強軍事力的核心技術的出口方案等。 美國拜登政府高級官員當地時間18日在有關七國集團峰會的新聞發布會上表示:“聯合聲明將強調整個七國集團的壹致做法,這是歷史性的。”他還說:“我們不僅擔心供應鏈的安全,還擔心中國的非市場政策和經濟壓力。希望保護可用於中國軍事現代化的狹義概念的敏感技術。” 美國表示,並不是想與中國進行脫鉤。但是,這壹舉動表明了美國不僅要共同應對經濟報復等中國的高壓經濟政策,還要在尖端半導體等核心技術限制上達成壹攬子協議的意誌。在日本和荷蘭共同參與美國對華尖端半導體設備出口限制的情況下,拜登政府壹直要求韓國和歐洲等同盟國共同參與對華技術限制。 隨著七國集團層面的對華施壓逐漸明朗化,中國外交部19日表示:“美國習慣於通過脅迫性政策和經濟脅迫來脅迫其他國家。‘脅迫外交’的發明權、專利權、知識產權都屬於美國。” 七國峰會還大觫幅加強了對入侵烏克蘭的俄羅斯的制裁。七國集團在峰會第壹天即19日通過單獨聲明宣布對俄羅斯實施追加制裁,並表示:“只要俄羅斯不無條件、全面撤出烏克蘭,就沒有和平。”此前,拜登政府高層高級官員表示:“將加強對俄出口管制,將70多家俄羅斯和第三國企業列入黑名單,切斷美國的出口。” 烏克蘭總統澤連斯基為了親自參加七國集團峰會,也將於20日訪問日本。這是澤連斯基自去年2月烏克蘭戰爭爆發後首次訪問亞洲。《金融時報》報道說:“七國集團國家首腦還將討論烏克蘭的‘和平首腦會議’提議。”此前,澤連斯基提出了俄羅斯立即撤離、七國集團參與的和平首腦會議等保障結束戰爭體制的和平構想。

한국어