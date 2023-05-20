韓國核廢水考察團明天訪日……檢查福島處理情況. May. 20, 2023 07:57. by 申나리 journari@donga.com. 韓國政府將從21日開始派遣21名專家現場考察團，對日本福島第壹核電站核廢水的處理情況進行為期五晚六天的考察。考察團將通過為期兩天的福島核電站現場檢查、與日本相關機關進行技術會議、提問回答等方式檢查核汙水處理情況。 國務調整室國務第壹次長朴龜淵（音）19日在新聞發布會上表示：“計劃直接確認日本核汙水凈化及排放設施整體運營情況和放射性物質分析能力等，制定國民健康和安全所需的措施。”由原子能安全委員會委員長劉國熙（音）擔任團長的考察團由韓國原子能安全技術院的19名核電站設施及放射線專家和韓國海洋科學技術院1名海洋環境放射線專家組成。朴龜淵就考察團的構成解釋說：“考慮了今後監督工作的業務專業性和持續性。”但民間專家並沒有包括在此次考察團中。政府計劃今後另行組建包括民間專家在內的10人左右的咨詢小組。 考察團將於22日與東京電力、經濟產業省、原子能規制委員會等日方相關機關進行技術會議及提問答疑，並從23日到24日確認福島第壹核電站核汙水管理情況。預計25日將以上述現場檢查內容為基礎，與日本相關機構就放射線環境影響評價、儲水罐核汙水分析值等進行深入討論。朴龜淵表示：“除了部分存在核輻射隱患的設施外，（日方）幾乎全部接受了韓方的（考察）要求。” 劉委員長在新聞發布會上表示：“將全面確認核汙水發生、凈化、整流、聚集、稀釋、入海的壹系列過程，計劃最集中、最重點地查看多核素去除設備（ALPS）。”多核素去除設備是去除除氚以外的放射線物質的核心設施。 韓國在野黨強烈反對政府派遣視察團。共同民主黨表示：“不要為了給日本排放核汙水的名分而派遣參觀團，應該更加重視國民的生命和安全。”

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