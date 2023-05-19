國會“全面調查、主動申報虛擬貨幣”，不是宣布而應立即實行. May. 19, 2023 08:00. . 國會政務委員會昨天通過了內容為全體國會議員自行申報擁有虛擬貨幣明細的決議案。要把第21屆國會任期開始後擁有虛擬資產的現狀及變動明細向人事革新處申報，並提議國民權益委員會對此進行調查。隨著金南國議員投機虛擬貨幣疑惑的擴散，輿論指出“沒有其他擁有虛擬貨幣的議員嗎”後，國會方面采取了應對措施。 現行公職人員財產登記對象中沒有虛擬貨幣，因此僅憑公開的財產無法確認議員們是否擁有虛擬貨幣。雖然也有自稱擁有虛擬貨幣的政界人士，但整體情況卻鮮為人知。如果只公開除虛擬貨幣以外的財產，就無法正確了解議員們的實際財產規模。因此，有人懷疑虛擬貨幣是否會被惡意利用為隱藏財產的手段或非法政治資金途徑。 特別是議員們是否擁有虛擬貨幣備受關註，是因為在處理虛擬貨幣相關法案時存在利害沖突的可能性。代表性的領域是將遊戲幣轉換成虛擬貨幣、使其變現的賺錢遊戲（P2E）。在韓國，自2004年“大海故事”事件以後，以助長投機性為由禁止了P2E。韓國遊戲學會主張，很有可能是為了P2E合法化而展開遊說。曾大量擁有遊戲企業發行的Wemix的金南國在有利於P2E合法化的法案中還作為發起者列名其間。如果真的進行了遊說，就不能排除P2E企業以AirDrop形式向其他議員提供虛擬貨幣的可能性。 首先，正確確認全體議員持有虛擬貨幣的現狀是當務之急。僅憑宣布全面調查虛擬貨幣或自行申報的決議，消除這種疑惑是有限的。也就是說，僅憑沒有法律約束力的決議是不夠的。即使議員們同意使用個人信息，也沒有強制調查權的權益委員會進行查證是有限的，因此有必要讓擁有所有用戶持有虛擬貨幣及交易明細的虛擬貨幣交易所提交資料。國會應該徹底公開議員們是否擁有硬幣並立即拿出可以查證可疑部分的實質性方案。

한국어