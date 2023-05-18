國際米蘭歐冠半決賽次回合再勝AC米蘭，時隔13年再次踏上歐冠決賽舞臺. May. 18, 2023 07:54. by 金培中 wanted@donga.com. 國際米蘭（意大利）在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽四強“米蘭德比”中獲勝，時隔13年再次踏上歐冠決賽舞臺。 17日，國際米蘭隊在與AC米蘭隊（意大利）的2022~2023賽季歐冠半決賽次回合主場比賽中，以1比0獲勝。11日，國際米蘭隊在兩隊的首回合客場比賽中以2比0獲勝，並以兩回合總比分3比0進入了最終的決賽。國際米蘭隊在今年兩隊的4次交鋒中取得了全勝。至此，球隊與AC米蘭的歐冠歷史交鋒戰績也來到了2勝2平2負，保持均衡。 這是國際米蘭隊第6次進入歐冠決賽，也是自2009~2010賽季後時隔13年再次進入歐冠決賽。AS羅馬隊（意大利）主教練何塞•穆裏尼奧率領的國際米蘭隊在2009~2010賽季橫掃意甲、意大利杯和冠軍聯賽，實現了意大利球隊唯壹的三冠王。此前，國際米蘭曾3次（1963~1964、1964~1965、2009~2010賽季）奪得冠軍聯賽冠軍。 這是自2016~2017賽季尤文圖斯隊獲得亞軍後，意大利球隊時隔6年再次進入冠軍聯賽決賽。國際米蘭隊在小組賽C組繼拜仁慕尼黑（德國）之後，以小組第2名的成績進入了16強。這是自2018~2019賽季托特納姆熱刺隊、利物浦隊（以上英格蘭）之後，小組第二的球隊首次進入歐冠決賽。 當天，國際米蘭隊的前鋒勞塔羅•馬丁內斯在下半場第29分鐘，在球門左側接到隊友羅梅盧•盧卡庫的傳球，利用壹記左腳大力射門，攻入了全場唯壹進球。2018年開始身穿國際米蘭隊服的馬丁內斯至今為止在面對AC米蘭隊時攻入8球，表現出了強大的面貌。阿根廷國家隊隊員勞塔羅表示，“今天我們球隊團結在壹起，展開了精彩的比賽。去年在卡塔爾世界杯上阿根廷隊奪冠時，我也體驗過如果能夠團結在壹起會帶來怎樣的結果”，“能夠實現我的夢想—進軍歐冠決賽，感到非常高興。” 國際米蘭隊將於6月11日在土耳其伊斯坦布爾舉行的決賽中，第4次挑戰“大耳朵杯”（Big ear•冠軍聯賽冠軍獎杯），決賽對手將是曼城隊和皇馬隊之間的勝者。

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