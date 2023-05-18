寶物“刺繡袈裟”時隔44年首次對外公開. May. 18, 2023 07:54. by 大田=李素研記者 always99@donga.com. 將佛教的三種寶物“佛（佛祖）、法（經典）和僧（尊者）”125個人物形象壹針壹線地繡在綢緞上後連接而成的19世紀“刺繡袈裟”，在1979年被指定為寶物44年後首次對外公開。 文化遺產廳國立文化遺產研究院文化遺產保存科學中心17日向媒體公開了正在大田儒城區中心進行保存處理的寶物“刺繡袈裟”（照片）。據推測，該袈裟是由“戊子生 朴氏”這壹女性祈願制作的，不是為了佩戴，而是為了禮佛而制作的。朝鮮後期刺繡袈裟在國內還剩下20多件，但用人物形象密密麻麻地刺繡整部法典的只有這件袈裟。文化遺產保存科學中心學藝研究師安寶研（音）表示：“這是在佛教美術和服飾史研究中具有重要價值的文物。” 在當天的公開現場，可以看到露出細致的針線活線的文物的背面。這得益於為了保存處理，暫時將背面的裱褙紙去除。刺繡袈裟以繼承穿破衣佛祖的意願為宗旨，將多塊布塊連起來制作而成。在縫制各布塊的過程中，壹部分不進行縫制而放置，形成小縫隙，這被稱為“通門”。在袈裟的背面還看到了通門。大田保存科學中心將於23日至25日舉行公開該刺繡袈裟和保存處理過程的活動“寶物刺繡袈裟項目：保存科學家的1492天”。韓國刺繡博物館館長許東和（1926~2018年）收藏了刺繡袈裟，後來將其捐贈給了首爾市。

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