戰爭與書籍. May. 18, 2023 07:53. . 金發少女站在懸崖上，頭發和披風隨風飄揚。她無法往回走，也無法繼續前行，凝視著腳下荒涼的風景。少女為什麽抱著書獨自站在那裏呢？ 19世紀美國畫家伊士曼•約翰遜以亞伯拉罕•林肯等著名政治家的肖像畫而聞名，但其實他也很擅長風景畫和以普通人為模特的風俗畫。《留在我身後的那位女孩》（1872年左右•照片）是他在48歲時畫的，描述了南北戰爭時期的壹個少女。雖然看起來稚氣未脫，但手上戴著結婚戒指，可見已婚。少女走在懸崖上，等待著上戰場的丈夫，腳下可見的土地被籬笆分成兩半，周圍籠罩著霧和烏雲。這暗示著被內戰籠罩著的不安的世界。 事實上這幅畫是在南北戰爭結束幾年後畫的。造成100萬人以上傷亡的“可怕戰爭”雖然已經結束，但美國社會仍然經歷著混亂和矛盾。因為是內戰，所以也不能像歐洲畫家壹樣美化戰場上的英雄。約翰遜選擇了捕捉戰爭對個人的影響和不安的氛圍並進行描述的方法。 畫名取自18世紀的英國民謠。這是壹首上戰場的軍人懷念留在故鄉的戀人的歌曲，在南北戰爭時期受到南軍、北軍的喜愛。畫這幅畫時，約翰遜在很晚的時候結婚，有壹個2歲的女兒，既是丈夫又是父親。這是比任何時候都切身感受到家人的珍貴的時期。 少女雙手緊握的書籍可能是聖經、文學或哲學書。那些書真的能給她指路嗎？能帶來些許安慰嗎？也許畫家想通過畫來詢問。書中傳播的世上的各種知識、宗教、文學、哲學、思想為什麽不能阻止戰爭，為什麽年輕人要犧牲在政治家們決定的戰爭上？

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