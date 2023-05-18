朝鮮發射軍事偵察衛星，只剩下金正恩壹聲令下. May. 18, 2023 07:55. by 軍事記者 尹相虎、古都藝記者 ysh1005@donga.com,yea@donga.com. 朝鮮17日表示，已經做好了（在運載火箭上）搭載壹號軍事偵察衛星的準備。這距離4月18日朝鮮國防委員長金正恩及其女兒金珠愛壹起來到國家宇宙開發局下達指示、要求在計劃時間內完成發射準備僅過了壹個月。看來只剩下金正恩的“發射命令”。 朝鮮中央通訊社17日報道說，金正恩16日現場指導壹號偵察衛星的發射工作，並批準了“今後行動計劃”。金正恩打破4月18日來到國家宇宙開發局宣布完成衛星制作後28天的潛行，與女兒金主愛壹起開始了公開活動。據朝中社報道，金正恩親自觀看了“最終結束組裝狀態檢查和宇宙環境試驗，搭載準備就緒”的壹號軍事偵察衛星。金正恩批準的“今後行動計劃”可能是指在不久的將來把完成制作和搭載準備的衛星搭載在運載火箭上進行發射的計劃。朝鮮當天還公開了偵察衛星的實物照片。

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