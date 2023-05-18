巴黎奧運會期間將試運營“空中出租車”……費用16萬韓元. May. 18, 2023 07:55. by 趙은아 achim@donga.com. 2024巴黎奧運會期間，“飛天出租車”將試運營。費用預計為110歐元（約16萬韓元）左右，是普通巴黎出租車的兩倍水平。 巴黎機場集團首席執行官奧古斯丁·德羅曼內16日出席法國廣播“法蘭西新聞臺”節目時表示：“巴黎奧運會的最大魅力無疑是空中出租車的試航。”他說：“將以非常合理的價格出售數千張（乘坐）票”，票價將達到110歐元左右。 巴黎機場集團將運營的小型“空中出租車”將於舉辦巴黎奧運會的明年7月26日至8月11日，往返於與巴黎西南部相鄰的聖希爾雷科爾至東北部郊區勒布爾熱、勒布爾熱至巴黎東南部奧斯特利茨森河畔之間。車內預計可乘坐1名飛行員和1名乘客。 德羅曼內預測，世界垂直起降飛機市場將在2028年至2029年爆發性增長，巴黎奧運會將成為衡量空中出租車經濟性的好機會。他說：“當人類生命受到威脅時，空中出租車可以快速挽救生命。經過試運行，實際大眾化的時期還有待觀察。” 空中出租車機型是德國市中心航空移動企業Volocopter（兩座直升機）開發的“"Volocity”（照片），去年11月在巴黎進行了公開試航。據英國報紙《衛報》報道，法國航空當局民用航空總局創新負責人蒂埃裏·阿蘭（音）表示：“（空中出租車）受到歐盟航空的限制，但受限方面問題不大。”

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