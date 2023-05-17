父親和貓. May. 17, 2023 07:49. . 當時還是小學生的他抱著裝有貓的籃子，坐在父親騎的自行車後座。他們在去2公裏遠的海邊扔貓的路上。在20世紀中期，遺棄貓並不是壹件值得譴責的事情。不知道扔掉的理由。也許是因為回到家生活的母貓的肚子鼓起來了，還要撫養幼崽，這成為了負擔。總之，他們扔掉貓後回家了。但是打開玄關門進去後，被扔在海邊的貓高興地迎接了他們。貓比騎自行車回來的他們先回家了。 他看著父親的臉。迷迷糊糊有點發懵的表情馬上變成了感嘆的表情，後來變成了安心的表情。所以貓從此以後就住在家裏了。這是村上春樹回憶父親時寫的《棄貓》的開頭故事。他家裏常有貓。對於沒有兄弟姐妹的他來說，貓是“珍貴的朋友”。 他回憶起拋棄貓的事情時，突然想起父親也被自己的父親拋棄的故事。被拋棄的貓和被拋棄的父親。在他父親這壹代，如果食物不夠充足，就會把孩子送去被人家當養子或交給寺廟。爺爺把年幼的兒子送到了壹個寺廟去當童子僧。但是兒子不知出於什麽原因，不久後回到了家裏。他以後就住在了家裏。但是卻帶著深深的傷痛生活著。他是春樹的父親。 遺憾的是，春樹和父親的關系並不順坦。沒有細說，雖然不知道原因，但他20多年來壹直沒有和父親見面。是痛苦的回憶。但有壹點安慰的是，他和父親在去拋棄貓時被貓超越的“分享了帥氣、謎壹樣的經驗”。追憶和哀悼父親的作家內心深沈而淒婉。

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